Tutkijat selvittivät, mitkä tekijät vaikuttavat eniten ikääntymiseen

Miten elää pidempään ja terveellisemmin? Tätä on tutkimuksen saralla pohdittu pitkään.

Nature Medicine -lehdessä julkaistu tuore tutkimus antaa lisää näyttöä siitä, miten elämäntapa- ja ympäristötekijät, kuten tupakointi, fyysinen aktiivisuus ja elinolot, vaikuttavat ikääntymiseen.

Medical News Today -sivuston mukaan aiemmin on osoitettu, että eliniän pituuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten biologiset seikat, genetiikka, krooniset sairaudet, mielenterveys, ympäristötekijät sekä elintavat, kuten ruokavalio ja liikunta.

Linssin alla joukko elämäntapatekijöitä

Tutkimuksessa analysoitiin lähes puolen miljoonan brittiläiseen UK Biobank -tietokantaan osallistuneen henkilön lääketieteellisiä tietoja. Tavoitteena oli selvittää, miten 164 elintapa- ja ympäristötekijää vaikuttavat ikääntymiseen, ikääntymiseen liittyviin sairauksiin ja ennenaikaiseen kuolemaan.

Tutkijat hyödynsivät "ikääntymiskelloksi" kutsumaansa mallia. Sen avulla yritettiin määrittää, mitkä ympäristötekijät vaikuttavat eniten ikääntymiseen.

"Ikääntymiskello" arvioi henkilön biologista ikää kehon molekyylimarkkereiden perusteella eikä vain kronologisen iän eli elinvuosien määrän perusteella.

– Ajattele sen olevan kuin sekuntikello, joka mittaa, miten kehosi ikääntyy sisäisesti eikä vain laske vuosia, kertoo tutkimuksen tekoon osallistunut tutkija Austin Argentieri amerikkalaisesta Massachusetts General Hospital -sairaalasta.

Argentieri kertoo, että aiemmassa tutkimuksessaan he rakensivat proteomisen ikääntymiskellon (englanniksi "proteomic aging clock") ottamalla verestä proteiineja ja arvioimalla osallistujan biologista ikää koneoppimisen avulla. Argentierin mukaan he pystyivät osoittamaan, että se on voimakas ennustaja kuolleisuudelle ja toimii myös mittarina, joka liittyy 18 merkittävän kroonisen sairauden riskiin.

– Käytimme tässä artikkelissa proteomista ikääntymiskelloa, koska halusimme tunnistaa altistukset, jotka ovat tärkeitä ikääntymisen kannalta. Siksi valitsimme vain altistukset, jotka liittyvät johdonmukaisesti sekä kuolleisuuteen että proteomiseen ikäkelloon, hän jatkaa.

25 tärkeintä elintapa- ja ympäristöekijää

Argentieri työryhmineen nimesi 25 elintapa- ja ympäristötekijää, jotka olivat yhteydessä kuolleisuuteen ja proteomiseen ikääntymiseen sekä ikääntymisen biomarkkereihin ja tärkeimpiin sairauksien riskitekijöihin.

Nämä olivat muun muassa juuston kulutus, ihon taipumus ruskettua, koulutusvuodet, työtilanne, etnisyys, kuinka usein osallistuja tunsi olonsa väsyneeksi, kuntosalin käyttö, taloudelliset vaikeudet, kotitalouden tulot, fyysinen aktiivisuus, nukkumiseen menneet tunnit, tupakointi, asumismuoto, avotulen käyttö lämmitykseen sekä se, paljonko oli painoa ja pituutta 10-vuotiaana.

Nämä tekijät vaikuttivat eniten

Tutkijat havaitsivat, että tupakointi, sosioekonominen asema, fyysinen aktiivisuus ja elinolot olivat tekijöitä, jotka vaikuttivat eniten kuolleisuuteen ja biologiseen vanhenemiseen. Tupakointi yksinään oli yhteydessä 21 sairauteen ja sosioekonomiset tekijät ja väsymystiheys 19 sairauteen.

– Tämä tarkoittaa, että muutamilla ympäristön ja elämän perustavanlaatuisilla seikoilla voi olla suuri vaikutus siihen, elämmekö pitkään ja terveenä.

– Aikana, jolloin kiinnitetään paljon huomiota hyvinvointiin liittyviin hienoihin uusiin trendeihin, on tämä meille muistutus siitä, että perusasioiden äärelle palaaminen voi olla edelleen olla tärkein keino parantaa väestön terveyttä.

Ei liene yllätys, että liikunnan todettiin tekevän hyvää. Kuvituskuva.Shutterstock

Ympäristötekijät vaikuttavat keuhko-, sydän- ja maksasairauksiin enemmän

Kaiken kaikkiaan tutkijat selittivät 17 prosenttia kuolemanriskin vaihtelusta ympäristötekijöillä. Geneettinen alttius selitti alle kaksi prosenttia 22 tärkeimmän sairauden osalta.

He havaitsivat myös, että ympäristöaltistuksilla oli suurempi vaikutus keuhko-, sydän- ja maksasairauksiin, kun taas dementian ja rintasyövän kohdalla geneettinen riski oli edelleen hallitseva.

– Tämä osoittaa, että ympäristömme ja elämäntapamme ovat lähes kymmenen kertaa tärkeämpiä selittäjiä kuolleisuusriskille kuin geneettinen alttiutemme tärkeimpien kuolemansyiden osalta.

Lisää ikääntymiseen liittyviä ympäristöriskejä on tunnistettava

MNT pyysi ulkopuolista asiantuntijaa kommentoimaan tutkimuksen tuloksia.

– Tässä väestöpohjaisessa tutkimuksessa havaittiin, että ympäristötekijöillä – kuten fyysisellä passiivisuudella ja sosioekonomisilla tekijöillä – on paljon suurempi merkitys sairauksien kehittymiselle ja ennenaikaiselle kuolemalle kuin geneettisillä tekijöillä, kertoo kalifornialainen kardiologi Cheng-Han Chen.

Chenin mukaan havainnot antavat vahvistusta aiemmalle tutkimukselle siitä, mitä oli jo tiedossa monien haitallisten ympäristöaltistusten, kuten tupakoinnin, terveysvaikutuksista.

– Koska suurinta osaa tunnistetuista elämäntapa- ja ympäristötekijöistä pidetään muutettavissa olevina, on valtava mahdollisuus vähentää maailmanlaajuista tautitaakkaa puuttumalla näihin riskitekijöihin ja parantamalla niitä, Chen sanoi.

Hän lisäsi myös, että tutkimuksessa ympäristötekijät selittivät vain noin 17 prosenttia kuoleman riskin vaihtelusta. On paljon enemmän tunnistamattomia riskejä, joihin tulee puuttua.

Tupakointi kannattaa lopettaa, toteaa tämäkin tutkimus.Shutterstock

Lisää tutkimusta tarvitaan

Myös hematologiaan ja onkologiaan erikoistunut lääkäri Wael Harb kommentoi tuloksia.

– Tämä tutkimus tarjoaa vakuuttavia todisteita, jotka tukevat pitkään vallinnutta käsitystä siitä, että elintavoilla ja ympäristötekijöillä on ratkaiseva merkitys terveydentilan suhteen ja että ne ovat usein tärkeämpiä kuin geneettiset alttiudet.

– Havainto, jonka mukaan ympäristöaltisteet aiheuttavat 17 prosenttia kuolleisuusriskistä, kun taas geneettiset tekijät aiheuttavat alle kaksi prosenttia, on erityisen vaikuttava ja korostaa kansanterveydellisten toimien merkittävää potentiaalia.

Seuraavaksi tulisi Harbin mukaan syventyä mekanismeihin, joiden avulla nuo keskeiset ympäristötekijät nopeuttavat ikääntymistä ja edistävät sairauksien syntymistä. Ylipäätään lisää tutkimusta aiheesta esimerkiksi erilaisten väestöryhmien osalta tarvitaan, jotta voidaan todeta, että päätelmiä voi soveltaa laajalti.

