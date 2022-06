10 hyvää syytä saunoa – tiesitkö näistä terveyshyödyistä?

1. Saunominen tekee hyvää sydämen terveydelle

Säännöllisen saunomisen on osoitettu olevan hyväksi etenkin sydän- ja verenkiertoelimistölle . Saunominen saa lihakset rentoutumaan ja ääreisverisuonet laajenemaan, mikä laskee verenpainetta. Tutkimuksissa saunomisen on huomattu myös vähentävän valtimoiden jäykkyyttä. Runsas saunominen onkin liitetty vähäisempään sydän- ja verisuonitautien, sydänperäisen äkkikuoleman sekä aivoinfarktin riskiin .

2. Saunominen vähentää astmaoireilua

3. Saunominen ehkäisee muistisairauksia

Tutkimuksissa saunominen on yhdistetty alentuneeseen riskiin sairastua dementiaan ja Alzheimerin tautiin. Jo kaksi saunomiskertaa viikossa vähentää dementian riskiä viidenneksellä verrattuna niihin, jotka saunovat vain kerran viikossa. 4–7 kertaa viikossa saunovilla dementian riski on peräti yli 60 prosenttia pienempi.

4. Sauna vaikuttaa liikunnan tavoin

5. Sauna rentouttaa lihaksia

6. Saunominen tekee hyvää iholle

7. Sauna auttaa uniongelmiin

8. Sauna lievittää kipuja ja voi auttaa useampiinkin sairauksiin

9. Sauna vaikuttaa hormonituotantoon

10. Saunominen vähentää ahdistusta ja stressiä

Muista turvallisuus saunassa

Riittävästä nesteytyksestä ja tauotuksesta on syytä huolehtia, sillä voimakas huimauskohtaus voi johtaa kohtalokkaaseen horjahtamiseen. Kuuman kiukaan kanssa on syytä olla tarkkana etenkin pienten lasten kanssa.

Aikuisten on syytä välttää runsasta alkoholinkäyttöä saunoessaan, sillä lauteille sammuessa vaarana on lämpöhalvaus. Juhannusjuomia on siis järkevää nauttia tästäkin syystä kohtuudella. Turvallisinta – ja parasta – on saunoa ja uida kaverin kanssa.