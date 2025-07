Kuvat: Tällaisia ovat suomalaisten saunat maailmalla

Sauna on suomalaisille rakas myös maailmalla. Viisi ulkosuomalaista näytti MTV Uutisille, millaisia saunoja heillä on. Monelle sauna on kontakti suomalaisuuden ytimeen.

Blacktownin esikaupunkialueella 34 kilometriä länteen Sydneyn keskustasta sirkkeli leikkaa pitkiä lautoja kuin veitsi voita.

Ollaan Antti Räsäsen varastolla, jossa suomalaismies rakentaa paikallisten saunoihin lauteita, ovia ja penkkejä.

Antti Räsäsen omassa saunassa Sydneyssä on mustat seinät ja lämpöhaavasta tehdyt lauteet.Antti Räsänen

Sille, joka ihmettelee, tarvitaanko saunoja maassa, jossa paistaa aurinko yli 300 päivää vuodessa, Räsäsellä on napakka vastaus.

– Australia on iso maa, ja esimerkiksi Melbournessa on selkeästi kylmempi talvi, yöaikaan voi olla vain noin +3 astetta.

– Australiassa talot on rakennettu huonosti, eli ei se varsinaista lämmön juhlaa ole. Jos ulkona on kylmä, myös sisällä on kylmä. Nyt asteita on +8. Kyllä siinä pitkiä housuja kaipaa, ja saunaa, Räsänen toteaa.

Räsänen, 39, on asunut Australiassa lähes kymmenen vuotta.

Hän asui ensin kuusi vuotta Melbournessa ja nyt lähes neljä vuotta Sydneyssä filippiiniläisen vaimonsa ja tyttärensä kanssa.

Räsänen tuli maahan vuonna 2015 ja on siitä lähtien rakentanut saunoja.

Antti Räsäsen pihalla yhdistyvät suomalaisten ja australialaisten kotien tärkeimmät ominaisuudet: sauna ja grilli.Antti Räsänen

Räsänen kertoo olevansa ennen kaikkea puuseppä, sillä kaikki materiaalit tuodaan Suomesta ja kaikki tehdään alusta asti itse.

– Jos rakennat saunan Suomessa, lauteet voi mennä ostamaan K-Raudasta ja ryhtyä siitä rakentamaan saunaa, mutta täällä sellaista ei ole, vaan kaikki osat pitää tilata Suomesta ja rakentaa itse. Lauteet, penkit ja paneelit.

Australiassa Räsäsestä on kasvanut ylpeä isänmaallinen suomalainen.

– Ihmiset kysyvät aina minulta, mikä on suomalaista, ja minä vastaan aina että sauna. Se on se suomalaisuuden ydin.

Hyväntuulinen ja työtään rakastava Räsänen kertoo, ettei hänelle tulisi mieleenkään tehdä muuta kuin rakentaa saunoja.

– Kaikkihan sitä rakastavat. Olen jo käännyttänyt neljä kaveriakin saunan rakastajiksi. Sauna on kova juttu ja monia kiinnostaa, miten sitä käytetään. Minä opetan sen heille.

Tämä sauna ei kuulu suomalaiselle, mutta siinä näkyy suomalainen kädenjälki. – Kyseessä on miljardöörille kuuluva yksi Australian kalleimmista saunoista, jonka rakensin muutama kuukausi takaperin, saunanrakentaja Antti Räsänen kertoo yhteensä 300 000 dollaria maksaneesta saunasta, jonka lauteilta voi ihailla Sydneyn siluettia.Antti Räsänen

Sauna yhdisti vanhemmat ja teinit

Kaskaat sirittävät taustalla. Ollaan Estoril-nimisessä pikkukylässä Cascaisissa, Portugalissa.

Vuonna 2023 Martiskaisen perhe asui kylässä puoli vuotta vuokralla yli satavuotisessa kivitalossa, minkä aikana telttasauna oli koko perheelle tärkeä ilon lähde.

Telttasaunassa ei ole lattiaa, vaan pohjana toimii maa, Heidi Martiskainen kertoo.Marko Martiskainen

Marko Martiskainen telttasaunan lämmityspuuhissa Estorilissä Portugalissa.Heidi Martiskainen

Perheen äiti, Heidi Martiskainen, kertoo, että muistot tuosta ajasta ovat sekä kipeitä että lämpimiä.

– Meillä on iso perhe, ja varsinkin teineillä oli vaikea sopeutua vieraaseen kulttuuriin. He sulkeutuivat usein omiin huoneisiinsa koneiden ääreen eivätkä tulleet ulos kuin syömään ja saunaan. Sauna yhdisti meitä ja toi suurta iloa vaikeaan elämäntilanteeseen koko perheelle, Martiskainen muistelee.

Telttasauna on korkeampi kuin tavalliset teltat, sillä lauteet pitää saada suhteellisen ylös.Marko Martiskainen

Perheen oli tarkoitus asettua asumaan alueelle loppuelämäkseen, mutta vastoinkäymiset pakottivat heidät lopulta palaamaan takaisin Suomeen.

Portugalissa Martiskaisen mies sairastui vakavasti, ja hänelle tehtiin kaksi isoa selkäleikkausta.

Vaikeuksien keskellä sauna toi aina iloa. Portugalissa on monta kuukautta viileää, jolloin kivitalo oli sisältä kostea ja kylmä.

– Syksyllä, talvella ja alkukeväällä nautimme saunasta kaikista eniten. Silloin pimeässä raikui aina suomalaisten äänekäs ilonpito.

Tällainen on Heidi ja Marko Martiskaisen talo Estorilissä Portugalissa. – Saunassa rupateltiin, juotiin hyviä juomia ja hypättiin altaaseen uimaan. Vettä ei ollut lämmitetty, joten saunasta oli ihan parasta pulahtaa kylmään uima-altaaseen, Heidi Martiskainen kertoo.Heidi Martiskainen

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:20 Tällaiselta näyttää telttasaunassa Portugalissa.

Ulkomailla on saunaboomi

Espanjassa lähellä Malagaa asuva Pekka Rosholm kertoo tottuneensa saunaan pienestä pitäen.

– Kyllä sitä kaipaa, se on lähes jokapäiväinen asia. Sauna ei ole suomalaisille luksusta, vaan normaali asia kodissa ja mökillä. Suomalaiselle sauna on osa elämää.

Hänellä on puulämmitteinen sauna, koska sillä saa hyvät löylyt.

– Kun päivän työt on tehty, kiireettömyys alkaa siitä, kun sytyttää tulen saunan pesään.

Rosholm rakentaa saunoja myös muille, ja hänellä on niin suomalaisia kuin myös ulkomaalaisia asiakkaita.

Saunanrakentajan mukaan ulkomaalaisilla on saunaboomi menossa. He hakevat saunasta hyvinvointia.

– He tietävät, että sauna on suomalainen ja yllättyvät saunan terveyshyödyistä, niitähän on paljon hehkutettu. Monet suomalaiset taas haluavat saunan, kun he ovat asuneet tarpeeksi kauan ulkomailla. Saunakaipuu iskee.

Espanjassa lähellä Malagaa asuva Pekka Rosholm kertoo saunovansa pääasiassa talvikaudella, sillä silloin saunan arvon parhaiten huomaa. – Kun sataa ja tuulee kylmästi, sauna lämmittää varmasti. Kun lähivuorella on talvella lunta, ei meilläkään vuoristossa plusasteita ole kuin seitsemän.Pekka Rosholm

Kaikki Rosholmin rakentamat saunat ovat erilaisia.

– Joillakin on tarkka visio siitä, mitä he haluavat. Joku arvostaa tilavaa saunaa, toinen taas materiaaleja ja kolmas kiuasta. Joidenkin asiakkaiden kanssa sitten aloitetaan ihan saunan perusasioista.

Pekka Rosholmin taidonnäyte, saksalaisille asiakkaille rakennettu sauna Espanjan Malagassa.Pekka Rosholm

Ehto naimisiinmenolle

Helsingissä syntynyt ja kasvanut Binnie Kirk, syntymänimeltään Birgitta Paajanen, kertoo, että sauna tuli heille aikoinaan siksi, koska hän asetti sen ehdoksi naimisiinmenolle.

– Sauna on lähellä sydäntäni. Perustelin amerikkalaiselle miehelleni saunan tarpeen sillä, että kaikki muu suomalaista passia lukuun ottamatta jäi Suomeen.

Catskillvuorten kupeessa New Yorkin osavaltiossa Bethel-nimisessä pikkukaupungissa keskellä metsää seisoo Binnie ja Brian Kirkin talo, jonka pohjakerroksessa on heidän saunansa. Lähellä taloa järjestettiin kuuluisa Woodstockin mutakonsertti vuonna 1969.Binnie Kirk

Kirk kertoo, että sauna tuli hänen miehensä Brianin järven äärellä olevalle metsästysmökille pian naimisiinmenon jälkeen.

– Se muutti perheen mukana 20 vuodeksi Kansas Cityyn, Missourin osavaltioon, josta se palasi New Yorkiin kesämökillemme.

Kirk muutti New Yorkiin 25-vuotiaana vuonna 1990, kun Suomen ulkoministeriö lähetti hänet Suomen YK-edustustoon.

Yli 30 vuotta Amerikassa asuneessa Kirkissä on havaittavissa herkistymisen merkkejä, kun puheeksi tulevat hänen lapsensa ja saunan kulttuurinen merkitys ja suomalainen perinne.

–Kesällä Suomessa saunan mainitseminenkin sai esikoiseni Kevinin hihkaisemaan innosta ”saaza!” ensimmäisten opittujen sanojen joukossa. Hän tiesi, että saunan jälkeen on puhdas ja rento olo, ja mummin ja papan luona sai saunan jälkeen aina Jaffaa pihalla vilvoitellessa.

–Sitä muistoa lapseni vaalivat tänäkin päivänä. Perinne on tullut minulta, ja aikuiset lapseni Kevin, Daniel ja Christina esittelevät ylpeinä ystävilleen suomalaisia saunaperinteitä mukaan lukien lumihangessa kieriskelyn.

Syksyllä, kun sää kylmenee ruskan aikaan, alkaa luontainen sauna-aika, Kirk kertoo.

– Talvet ovat suomalaiseen tyyliin haastavia, sillä lunta voi kertyä reilusti ja pakkanenkin pysyttelee välillä monta päivää -20 asteessa.

Kirk kertoo, että kylminä talvi-iltoina on ihanaa päästä heittämään kunnon löylyt.

– Veden sihinä kiukaalla, kuuma höyry ilmassa ja hikinoro iholla huokosten avautuessa on lyömätön yhdistelmä. Isäni mielestä saunassa paranevat kaikki viat.

Kun Kirk saunoo, yksi puukiulullinen vettä ei riitä.

– Saunon useimmiten yksin, sillä muut perheenjäsenet eivät kestä kuumuutta suomalaisen sisukkaasti.

Binnie Kirkin saunassa on Suomesta tuodut pefletit, helsinkiläiseltä ystävältä lahjaksi saadut Finlaysonin Tamminiemi-laudeliinat sekä jouluiset Kalevala-liinat pellavasta. Myös vihta ja kiukaalla jököttävä kivinen löylynhenki on tuotu Suomesta.Binnie Kirk

"Aika vaikea oli päästä kunnon saunaan"

Dubaissa asuva Adam Juma osti pienen, kahden hengen saunan takapihalleen muutama kuukausi sitten. Hän halusi oman saunan, sillä Dubaissa on vaikea löytää hyvää saunaa.

– Olen aina tykännyt käydä saunassa. Kuntosaliketjuilla on saunoja, joissa on kunnon kiukaat, mutta ongelma on, että niitä ei osata rakentaa oikein. Niissä ei kierrä ilma, eivätkä löylyt siten ole pehmeitä.

–Aika vaikea on ollut päästä kunnon saunaan.

Dubaissa asuva suomalainen Adam Juma kertoo nauttivansa saunasta, vaikka Dubaissa on lämmin. – On tullut käytettyä, vaikka asteita on 35. Tietysti nyt, kun on 48–50 astetta ulkona, ei ole tuntunut siltä, että haluaa mennä saunaan. Nyt tuntuu siltä, että ulkonakin olisi saunassa!Adam Juma

Myös Dubaissa asuvat suomalaiset tykkäävät saunoa.Adam Juma

Adamin äiti on suomalainen, ja hänen isänsä on kotoisin Dubaista.

– Olen taistellut sen kanssa, että Dubaissa ei ole kunnon saunaa, kunnes kuulin, että joku oli myymässä oman saunansa ja otin yhteyttä.

Myös kaikki Juman suomalaiset kaverit ovat aina innoissaan tulossa saunomaan.

Juma kertoo, että myös Dubaissa saunoja rakennetaan enemmän ja enemmän. Niiden viereen tehdään tyypillisesti kylmäallas.

– He ovat oppineet sen, kuinka hyvää saunominen tekee.

Bakersfieldissä Kaliforniassa Pirkko Satola-Weeresin amerikkalainen mies Chris Weeres valmiina saunaan. – Chris saunoo enemmän kuin minä, melkein joka päivä! Pirkko Satola-Weeres nauraa.Pirkko Satola-Weeres