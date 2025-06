Rakensiko Jani kavereineen Suomen persoonallisimman saunan? "Paljon sitä ihmetellään"

Pieneen autoon rakennettu sauna kääntää katseita Pieksämäellä. Katso videolta, miten persoonallisesta saunasta on kyse.

Pieksämäkeläinen Jani Liljalahti rakensi kavereidensa kanssa vuonna 2019 saunan pikkuautoon, jota voi myös ajaa.

– Idea autosaunaan syntyi veljelläni ja hänen ystävällään Tuomolla. Tuomon emännällä sattui olemaan tuollainen Nissan Micra kotipihassa, ja hän siitä haikein mielin luopui, että pojat saivat rakennettua siitä itselleen festarisaunan, Liljalahti kertoo MTV Uutisille.

Muutamaa viikkoa myöhemmin sauna-auto oli valmis kesän rientoihin.

– Se on todella sympaattinen ja kätevä, koska se on liikuteltava.

Maanteille sillä ei kuitenkaan ole asiaa muun muassa sen takia, että siinä ei ole kunnon moottoria.

– Tankki on otettu pois ja on laitettu tilalle jerrykannu ja bensapumppu, joka on konepellin päällä.

Festareiden vetonaula

Takakontissa taas komeilee kiuas, joka on tarjonnut Liljalahden mukaan löylyt parhaimmillaan jopa 14 hengelle kerrallaan.

– Silloin oli kyllä hyvin häiritsevä tunnelma, Liljalahti muistelee.

Kuudelle hengelle sauna soveltuu kuitenkin ihan mainiosti, kuten videolta voi nähdä.

– Suomalaiset ovat etäistä kansaa, niin tässä saunassa etäisyys unohtuu.

Kaverukset ovat vieneet autosaunan monille motopark-festivaaleille Pieksämäellä, jossa sen lämmöstä ovat saaneet nauttia niin esiintyjät kuin festivaalikansakin.

– Se oli muiden hienojen sport-autojen joukossa eri tavalla herättämässä huomiota.

Tätä nykyä Microsauna toimittaa Liljalahden kotipihalla rantasaunan virkaa.

– Jos se ei ole Suomen persoonallisin sauna, niin ainakin toiseksi persoonallisin. Paljon sitä ihmetellään, Liljalahti kertoo.

Katso videolta, miten hauskasta pelistä on kyse!