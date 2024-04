Vihreää lautaselle: Tiesitkö näistä pinaatin ja lehtikaalin terveyshyödyistä?

Lehtikaali

Ravitsemusterapeutti Romane Guerot kertoo, että lehtikaali on hyvä kuidun lähde. Siitä saa myös A-, C- ja K-vitamiinia sekä kalsiumia.

Sekä lehtikaalissa että pinaatissa on McKercherin mukaan runsaasti K-vitamiinin lähteitä, mikä on tärkeää luuston terveydelle ja veren hyytymiselle.

Gillett liputtaa myös sen puolesta, miten paljon kuitua lehtikaalissa on. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä elintarvikkeiden koostumustietopankki Fineli kertoo, että 100 grammassa raakaa lehtikaalia on 6,7 grammaa kuitua.

Pinaatin terveyshyödyt

Pinaatti on syystäkin ylistetty vihannes. Se on hyvä raudan, kaliumin, kalsiumin sekä A-, C- ja K-vitamiinin lähde. Lisäksi siitä saa folaattia ja magnesiumia.

Kumpi on parempi, pinaatti vai lehtikaali?

– Jos kuitenkin etsit ruokaa, jossa on erityisen paljon kuitua, K- ja C-vitamiinia, lehtikaali on parempi valinta, hän sanoo.



– Jos etsit ruokaa, jossa on erityisen paljon folaattia ja rautaa sekä A- ja E-vitamiineja, pinaatti on parempi valinta.