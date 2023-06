Alle euron annokselta! Hittiletut voi valmistaa entistäkin edullisemmin

Suomalaiset ostavat vuosittain valtavia määriä valmispinaattilettuja kaupoista. Pinaattilettujen valmistaminen on kuitenkin niin simppeliä, että sinunkin kannattaisi joskus kokeilla itse tehtyjä lättyjä einesten mikrottamisen sijaan. Kun pinaatti on sesongissa, valmista letut pakastetuotteen sijaan tuoreesta raaka-aineesta.

Helpot ja herkulliset nokkosletut

Martat muistuttavat, että nokkonen ei maksa kuin keräämisen vaivan, ja siinä on pinaattiin verrattuna monin verroin enemmän ravintoaineita. Esimerkiksi C-vitamiinia siinä on 175–200 milligrammaa per 100 grammaa syötävää kasvinosaa. Pinaatissa vastaava arvo on 45 milligrammaa.