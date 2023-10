Suosikkimuroissa jopa enemmän suolaa kuin suolapähkinöissä ja sipseissä – tarkkana näiden tuotteiden kohdalla!

Eri elintarvikkeiden sisältämästä piilosokerista on toitotettu jo vuosia, mutta monissa ruoissa on myös yllättävän paljon haitallista piilosuolaa. Kuluttajaliiton ylläpitämällä Syö hyvää -sivustolla muistutetaan suositeltavan suolansaannin olevan viisi grammaa päivässä. Määrä vastaa teelusikallista suolaa. Päivän mittaan syötynä suolamäärää on kuitenkin varsin hankala hahmottaa, koska se on usein piilossa elintarvikkeissa.

Tiesitkö? Vähäsuolaisempaan ruokavalioon tottuminen kestää pari viikkoa. Sen jälkeen suolaista ruokaa ei juuri kaipaa.

– Suola piileskelee erityisesti leivissä ja leivän päällisissä, kuten juustoissa ja leikkeleissä sekä makkaroissa ja valmisruoissa. Eniten suolaa, noin 80 prosenttia saannista, saadaan teollisista elintarvikkeista, Syö hyvää -sivustolla muistutetaan.

Suolansaantia voi vähentää tutkimalla kaupassa elintarvikepakkauksia ja vertailemalla tuotteiden suolapitoisuuksia.

Listasimme yleisiä ja hieman yllättäviäkin piilosuolaa sisältäviä elintarvikkeita, joiden kanssa kannattaa olla kaupassa tarkkana.

Herkkuleipä voi tarkoittaa suolaa suolalla kuorrutettuna

FinRavinto 2017 selvityksen mukaan suomalaisten suolansaannista noin 28 prosenttia tulee vilja- ja leivontatuotteista. Leivän osuus kokonaissaannista on 13,5 prosenttia.

Leipien suolapitoisuutta on kuitenkin Leipätiedotuksen mukaan onnistuttu vähentämään pitkällä aikajänteellä 1,2–1,5 prosentista 0,9–1,1 prosenttiin. Suolalla on leivässä tärkeä tehtävä, sillä se vaikuttaa oleellisesti myös elintarvikkeen rakenteeseen.

Leivänpäällisistä erityisesti erilaiset juustot ja leikkeleet voivat olla runsassuolaisia. Vähäsuolaisia vaihtoehtoja ei juurikaan ole tarjolla.

Jos siis valitset runsaasti suolaa sisältävän leivän, levitteen, juuston ja leikkeleen, voi päivän suolansaantisuositukset paukkua yllättävänkin nopeasti.

Ruokavirasto selvitti suolan saannin kannalta merkittävien elintarvikkeiden ravintoarvotietoja, merkintöjen säännöstenmukaisuutta ja oikeellisuutta vuonna 2022. Ruokaviraston valtakunnallisen suolan ja ravintoarvon valvontahankkeen mukaan sekaleipien, leikkeleiden ja valmisruokien valmistuksessa tulisi vähentää suolan määrää vielä nykyisestäkin.

Mausteseokset ja -kastikkeet usein suolapommeja

Moni suomalainen ostaa perusmausteiden lisäksi kaappiinsa myös ruoanlaittoa helpottavia mausteseoksia. Parhaat mausteseokset saa useimmiten niin, että sekoittelee ne itse valmiista laadukkaista mausteista ja yrteistä.

Valmiiden mausteseosten kohdalla kannattaa kiinnittää huomiota tuotteiden suolapitoisuuksiin. Meiran hankintapäällikkö Aija Pohjanen muistutti MTV Uutisille vuonna 2020, että tuotteen epäilyttävän halpa hinta voi olla merkki korkeasta suola- ja sokeripitoisuudesta.

– Ikävä kyllä, on hyvin normaalia, että mausteseoksissa suolan ja sokerin osuus on jopa 70 prosenttia, joka luonnollisesti laskee merkittävästi tuotteen hintaa. Tämä ikävä kyllä myös muuttaa mausteseoksen makua ja kuluttajan on helppo tehdä maustamisvirheitä ja ylisuolata ruokaa näillä seoksilla.

Yllättävän paljon suolaa voivat sisältää muun muassa suomalaisten suosimat grillausmausteet sekä jauhelihamausteet. Nykyään markkinoilla on jo paljon mausteseoksia, joista lisätty suola on jätetty kokonaan pois. Usein tästä on myös maininta maustepussin kyljessä.

Myös maustekastikkeiden kanssa kannattaa olla tarkkana: suolapommeja voivat olla esimerkiksi soijakastikkeet ja ketsupit.

Muroissa voi olla enemmän suolaa kuin suolapähkinöissä

Moni ei tule ajatelleeksi, että aamiaismuroja nauttiessakin tulee saatua yllättävän paljon piilosuolaa. Vaikka murot maistuvatkin usein makeilta, niissä on usein myös runsaasti suolaa. Muroissa suolaa voi olla enemmän kuin leivässä.

Tiesitkö, että esimerkiksi tiettyjen brändien Corn Flakes -maissimuroissa voi olla enemmän suolaa kuin suolapähkinöissä tai sipseissä? Esimerkiksi K-menun maissihiutalemuroissa suolapitoisuus on 2,2 prosenttia, kun Taffelin suolapähkinöissä suolaa on 1,1 prosenttia ja tavallisissa perunalastuissa 1,3 prosenttia. Vähempisuolaisissakin maissihiutalemuroissa, esimerkiksi Kellog'sin Corn Flakes -muroissa, suolaa on yhtä paljon kuin edellämainituissa suolapähkinöissä.

Muropakettien kohdallakin kannattaa siis suorittaa suolavertailua.

MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa käsitellään maanantaina 30.10. liiallisen suolansaannin vaikutuksia terveyteen. Lisäksi kokki Teresa Välimäki antaa vinkkejä, miten ruokaan saa makua ilman suolaa.

Katso myös video: Näin paljon eri elintarvikkeet puolestaan sisältävät piilosokeria.