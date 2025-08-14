Lifestyle
Maanantai on kouluruokailussa poikkeuksellinen päivä

8:56imgMiten kouluruoka maistuu lapsille? Katso videolta koko juttu.
Julkaistu 40 minuuttia sitten
Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Jonna Hellgren

jonna.hellgren@mtv.fi

Erityisesti maanantain kouluruokaan kannattaa panostaa, tietää Maatullin koulun rehtori Heli Siljama.

Koulut ovat jälleen alkaneet ympäri Suomen ja lapset päässeet kouluruoan makuun. Suomessa on tarjottu maksutonta kouluruokaa jo yli 80 vuoden ajan.

THL:n elintavat ja elinympäristöt -yksikön tutkimusjohtaja Susanna Raulio kertoi aiemmin MTV Uutisille, että kouluruoan syöminen on nykyään ikäsidonnaista

Kouluterveyskyselyn mukaan alakoulussa oleville vielä uppoaa vähän paremmin, mutta yläkoulun 8- ja 9-luokilla tulee pieni notkahdus.

Helsinkiläisen Maatullin koulun rehtori Heli Siljaman mukaan hänen johtamassaan koulussa oppilaskunnan hallitus on päättänyt, että ruokaa pitää maistaa. 

Kaikkia ruokalajeja maistetaan tuikkukupillisen verran. Se on aika pieni annos… ja sitten voi hakea lisää. Näin me olemme saaneet ruoan maistumaan, Siljama kertoi elokuussa MTV Uutisille.

Maanantai on poikkeuksellinen päivä

kouluruoka Maatullin kouluMaanantai on lempiruokapäivä. Elokuisena maanantaina Maatullin koulussa oli tarjolla uunimakkaraa ja perunamuusia.MTV

Siljama kertoo, että aina maanantaisin kouluruokailussa on havaittavissa poikkeuksellinen ilmiö.

– Maanantaisin menee enemmän ruokaa kuin muina päivinä ja samoin lomien jälkeenkin. Lapsilla on selvästi tankkauksen tarvetta.

Rehtori arvelee, että joissakin kodeissa ruoka saattaa olla viikonloppuisin "pikaisesti tuotettua", mikä johtaa siihen, että lapset ovat maanantaina nälkäisempiä. Tämän vuoksi koulussa on satsattu erityisesti maanantain ruokaan.

– Sopimuksessakin on sovittu niin, että maanantaisin olisi lapsille mieluisaa ruokaa, mitä he ovat toivoneet. 

Maanantain herkkuruoalla on myös toinen tavoite.

– Paljon on nykyään sitä, että lapset tahtoisivat jäädä pois koulusta. Myös kouluruokailulla voidaan vaikuttaa siihen, että maanantaina on kiva mennä kouluun – koska siellähän on sitä mun lempiruokaa.

