Kari Aihinen muistuttaa "unohdetusta ruoasta" – terveellistä ja proteiinipitoista

Kokkaa ravitsevia välipaloja ja ruokia kokki Kari Aihisen vinkeillä.

MTV:n ruokaohjelmistakin tutuksi tullut kokki Kari Aihinen vinkkasi Viiden jälkeen -ohjelmassa erilaisia ravitsevia ruokia, jotka on helppo tehdä vaikka lapsille.

Treeneissä ramppaavat lapset tarvitsevat ravitsevia välipaloja ja kunnon aterioita. Aihinen neuvoikin lähetyksessä muun muassa keittämään suosiolla monta annosta pastaa valmiiksi jääkaappiin.

Unohdetut kananmunaruoat

Kari Aihinen suosittelee kokkaamaan munaruokia.MTV

Kokin mielestä ihmiset ovat tänä päivänä unohtaneet erilaiset kananmunaruoat, kuten munakkaat. Aihinen neuvoo tekemään isolla pannulla esimerkiksi helpon avomunakkaan.

– Tässä on nyt kaksi kananmunaa, vajaa desi kermaa, vähän fetajuustoa, tomaatteja ja yrttejä.

Kokki suosittelee munakastaan syötävän vaikka iltapalaksi treenien jälkeen.

– Siihen joku kiva sivusalaatti, ja taas meillä on hyvää proteiinia ja paljon värejä. Terveellinen ja hyvä ruoka.