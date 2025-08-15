Lifestyle
Makuja-sivujen kansikuva
Makuja
Etusivu
Ruokauutiset
Reseptit
Reseptihaku
Halpa vs. kallis
Koko Suomi leipoo

Kari Aihinen muistuttaa "unohdetusta ruoasta" – terveellistä ja proteiinipitoista

6:43imgKatso videolta kokki Kari Aihisen vinkit välipaloihin ja ravitseviin ruokiin!
Julkaistu 15.08.2025 07:45
Toimittajan kuva
Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Toimittajan kuva
Sari Korpela

sari.korpela@mtv.fi

Kokkaa ravitsevia välipaloja ja ruokia kokki Kari Aihisen vinkeillä.

MTV:n ruokaohjelmistakin tutuksi tullut kokki Kari Aihinen vinkkasi Viiden jälkeen -ohjelmassa erilaisia ravitsevia ruokia, jotka on helppo tehdä vaikka lapsille. 

Treeneissä ramppaavat lapset tarvitsevat ravitsevia välipaloja ja kunnon aterioita. Aihinen neuvoikin lähetyksessä muun muassa keittämään suosiolla monta annosta pastaa valmiiksi jääkaappiin.

Lue myös: Näin saat makaronilaatikosta parempaa: "Yksinkertaisesti parasta kotiruokaa"

Unohdetut kananmunaruoat

kari-aihinen-munakasKari Aihinen suosittelee kokkaamaan munaruokia.MTV

Kokin mielestä ihmiset ovat tänä päivänä unohtaneet erilaiset kananmunaruoat, kuten munakkaat. Aihinen neuvoo tekemään isolla pannulla esimerkiksi helpon avomunakkaan.

– Tässä on nyt kaksi kananmunaa, vajaa desi kermaa, vähän fetajuustoa, tomaatteja ja yrttejä. 

Kokki suosittelee munakastaan syötävän vaikka iltapalaksi treenien jälkeen. 

– Siihen joku kiva sivusalaatti, ja taas meillä on hyvää proteiinia ja paljon värejä. Terveellinen ja hyvä ruoka.

Lue myös: Kari Aihiselta yllättävä vinkki – tekisitkö itse näin pastallesi?

Lisää aiheesta:

Kari Aihiselta yllättävä vinkki – tekisitkö itse näin pastallesi?Mitä ruokaa jauhelihasta? Hans Välimäki vinkkaa helpon huippuohjeen: "Aijaijai"Kari Aihisen superhelppo fetapasta – kuopiolaisperheeltä yksimielinen arvio: "Ei ehkä enää osteta eineksiä"Miten paistat munakkaan? Kari Aihinen neuvoo tekemään päinvastoin kuin monet kokit: "The ylivoimainen munakas"Kari Aihinen paljastaa täydellisen munakkaan salaisuuden – tekee yhden asian päinvastoin kuin monet kokit: "The ylivoimainen munakas"Perunoita ja jauhelihakastiketta iltakahdeksalta? Huippukokki Kari Aihinen tyrmää suomalaisperheiden ruokailutottumukset: ”Ollaan ongelmissa”
RuokaKari AihinenRuoanlaittoArkiruokaViiden jälkeenMakuja

Tuoreimmat aiheesta

Ruoka