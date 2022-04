Suomalaiskauppojen leipiin on tullut monen huomaamatta merkittävä muutos – vaikuttanut tottumuksiin

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiemmin kerrottu leivän suosiosta Suomessa . Tuoreiden kuluttajatutkimusten mukaan ruisleipä pitää yhä pintansa suomalaisten suosikkina, mutta kansaa kiinnostaa yhä enemmän myös erilaiset kauraleivät.

Leipätiedotuksen mukaan kuluttajatutkimukset osoittavat leivän maun olevan tärkein valintakriteeri suomalaisille. Yksi makuun vaikuttava tekijä on leivän suolapitoisuus. Nyt Leipätiedotuksesta kerrotaan, miten suola vaikuttaa leivän leivontaan ja lopputulokseen.

Leipien suolapitoisuutta on vaivihkaa vähennetty

FinRavinto 2017 selvityksen mukaan suomalaisten suolan saannista noin 28 prosenttia tulee vilja- ja leivontatuotteista. Leivän osuus kokonaissaannista on 13,5 prosenttia.

Leipien suolapitoisuutta on Leipätiedotuksen mukaan onnistuttu vähentämään pitkällä aikajänteellä 1,2–1,5 prosentista 0,9–1,1 prosenttiin.

– Muutos on merkittävä ja se on ollut mahdollinen, koska leipomoteollisuus on yhtenäisesti pyrkinyt tähän tavoitteeseen. Hitaan muutoksen myötä kuluttajat ovat tottuneet syömään vähemmän suolaista leipää, Leipätiedotuksesta kerrotaan.