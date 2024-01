Ruotsinlaivan buffetista poistettiin suosittu ruoka – lopputuloksena palautevyöry: "Kokeilimme, ei toiminut"

Risteilymatkustaminen on ollut suomalaisille rakasta puuhaa jo 1970-luvulta lähtien. Tärkeässä roolissa merellä on aina ollut myös laivojen ruokatarjonta ja se on vaikuttanut myös ruokakulttuuriimme. Esimerkiksi katkaravut tulivat suomalaisille tutuksi nimenomaan laivojen buffetpöydistä.