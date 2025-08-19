Kari Aihisen takuuvarma puuro-ohje: "En käytä ollenkaan sokeria"

Kokki Kari Aihinen suitsuttaa tuorepuuroa.

MTV:n ruokaohjelmistakin tutuksi tullut kokki Kari Aihinen vinkkasi elokuussa Viiden jälkeen -ohjelmassa erilaisia ravitsevia ruokia ja välipaloja.

Aihinen neuvoi lähetyksessä muun muassa keittämään suosiolla monta annosta pastaa valmiiksi jääkaappiin ja vinkkasi ohjeen proteiinipitoiseen munakkaaseen.

Superhelppo tuorepuuro

Välipalaksi kokki suositteli sen sijaan ikisuosikkiaan, tuorepuuroa. Tuorepuuro valmistetaan yleensä jo edellisenä iltana jääkaappiin tekeytymään, ja sieltä se on helppo napata vaikka mukaan evääksi.

– Minulla on tässä turkkilaista jogurttia ja kotimaisia marjoja. Suurin piirtein saman verran marjoja kuin jogurttia. En käytä nyt ollenkaan sokeria, vaan laitan sinne hunajaa makeuttajaksi, Aihinen selosti.

Vain taivas on rajana tuorepuuron höysteissä. Kokki suosittelee muun muassa erilaisia siemeniä, pähkinöitä ja kuivattuja hedelmiä.

– Näitä voi fiilistellä joukkoon ja väliin. Ja sitten täysjyväkaurahiutaleita tai kauraleseitä.

Suunnittele etukäteen

Aihinen kasasi tuorepuuron kerroksittain lasiin. Loppusilauksena kokki laittoi vielä joukkoon tuoretta basilikaa, joka sopii mainiosti yhteen erityisesti mansikoiden kanssa.

Kaikkein tärkeintä välipalojen ja muiden aterioiden valmistamisessa on kokin mukaan hyvä ennakkosuunnittelu.

– Nämä pöydän antimet eivät tulleet tähän itsekseen. Suunnittelin, tein kauppalistan ja menin kauppaan.

Mitä mieltä Kari Aihinen on valmisruoista? Katso videolta tuorepuuron valmistus ja muut ruokavinkit:

6:43 Näin Kari Aihinen tekee tuorepuuron ja muita ravitsevia välipaloja.