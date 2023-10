Nämä juomat ovat nyt hittejä laivojen tax-free-myymälöissä – "Valtava menestys"

Tax-freen suosikit: Laivojen suosituksilla on väliä

– Myös reittien välillä on eroja esimerkiksi tuontirajoitusten myötä ja siksi esimerkiksi Tallinnan reitiltä ostetaan enemmän oluita, siidereitä ja lonkeroa kuin Ruotsin reiteiltämme. Ja toki hintatietoiset asiakkaat valitsevat tarpeidensa mukaan sellaisia juomia, joiden hintaero maihin verrattuna on suurempi, laivayhtiöstä kerrotaan.

Laivojen kauppojen juomavalikoimaa päivitetään säännöllisesti ja valikoimaan vaikuttavat eniten erilaiset trendit ja vuodenajat. Tallink Siljalla suosituimmat viinit ovat laivan omat viinit, joissa on panostettu hinta-laatusuhteeseen. Myös niin sanotut Captain’s Choice -viinit myyvät hyvin.

Väkevien juomien osalta Tallink Siljalla on huomattu selkeä trendi agave-pohjaisissa tuotteissa, ja esimerkiksi tequilat ovat tehneet kauppansa. Myös hieman harvinaisemmat premium-tuotteet kiinnostavat asiakkaita yhä enemmän.

Viiniä, erikoisoluita ja hittilonkeron "valtava menestys"

Viking Linella viinit ovat nousseet tax-free-myymälöiden myydyimmäksi tuoteryhmäksi, ja vähintään yhtä kovaa tahtia kasvaa myös vastuullisten viinien kysyntä Itämerellä. Viking Linen mukaan vastuullisten valintojen tekeminen on tärkeää etenkin nuorille aikuisille eli Z- ja Y-sukupolville. He odottavat, että vastuullisia vaihtoehtoja on tarjolla kattavasti eri viinialueilta, rypäleistä ja brändeiltä.