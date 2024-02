Ruotsinlaivan listalle tuli vuonna 1990 mullistava ruokalaji, jonka perässä monet edelleen matkustavat

Kuten aiemmin MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerroimme , erilaiset risteilyt ovat olleet suomalaisille rakasta ajanvietettä jo 1970-luvulta lähtien. Tärkeässä roolissa merellä on aina ollut myös laivojen ruokatarjonta ja se on vaikuttanut myös ruokakulttuuriimme. Esimerkiksi katkaravut tulivat suomalaisille tutuksi nimenomaan laivojen buffetpöydistä.

Ruokalaji, jonka vuoksi lähdetään laivalle

Yksi erityisesti ruotsinlaivojen ruokavalttikorteista on jo useamman vuosikymmenen ajan ollut niin sanottu äyriäisvati. Esimerkiksi Silja Serenade -laivalla tämä erityislaatuinen ruokalaji on ollut tarjolla laivan alkuajoista, vuodesta 1990 saakka. Alun perin äyriäislautasen konsepti on kotoisin Brysselin kalaravintoloiden listoilta.