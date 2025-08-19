Nyt kannattaa tehdä nostalginen marjaherkku: Sopii sentinvenyttäjälle

Iki-ihana retroherkku, vispipuuro, maistuu koko perheelle ja on helppo valmistaa.
Vispipuuro on klassikko, joka ei esittelyjä kaipaa. Suosikkipuuroa myydään kauppojen valmisruokahyllyissäkin, mutta kannattaa joskus kokeilla vispipuuron valmistamista myös itse.
Helpon vispipuuro-ohjeen on MTV Uutisten Makuja-ruokasivuille vinkannut aiemmin Hellapoliisina tunnettu Kati Jaakonen.
– Pakasteen aarteista valmistat helposti maistuvan aamupalaksi, välipalaksi tai jälkiruoaksi sopivan vispipuuron, Kati on aiemmin vinkannut MTV Uutisille.
Lue myös: Jennifer Anistonin simppeli kaurapuurokikka – "Olisinpa tiennyt tämän aiemmin"
Edullista ja helppoa
Vispipuuron valmistamiseen voi hyödyntää pakastealtaan valmiita marjasekoituksia. Halutessaan puuro onnistuu toki myös yhdestä marjasta. Kallistakaan vispipuuron tekeminen ei ole!
– Mansikka ja vadelma antavat puurolle ihastuttavan hienostuneen maun. Vispipuuro sopii myös sentinvenyttäjän herkuksi.
Nappaa helppo ohje: Katin helppo ja nopea vispipuuro
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran elokuussa 2024.
Katso myös video: Näin vispipuuroa valmistetaan punaherukoista
1:25Vispipuuron valmistaminen on helppoa!