Valmislihiksessä täytettä alle ruokalusikallinen: "Voiko tätä muka kutsua lihapiirakaksi?"

Eineslihapiirakan täytteen määrä tuotti pettymyksen. Valmistajan mukaan kyse ei ole virheestä, vaan ominaisuudesta.

Helsinkiläinen Olli osti elokuussa ruokakaupasta HK:n valmislihapiirakan kahdella nakilla. Lihiksen lämmittämisen jälkeen Olli oli aikeissa lisätä piirakan väliin ketsuppia ja kurkkusalaattia. Kun hän avasi halkaistun lihapiirakan, täytteiden määrä yllätti.

– Ihmettelin, että missä se jauhelihatäyte oikein on, Olli kertoo MTV Uutisille.

12 grammaa täytettä

Täytettä näytti olevan niin vähän, että Olli päätti mielenkiinnosta kaapia ne ulos piirakasta ja punnita niiden määrän. Jauhelihaa ja riisiä oli piirakassa yhteensä 12 grammaa. Tuotteen kokonaispaino on 210 grammaa.

Täytteen yhteispaino oli 12 grammaa.MTV

– Voiko tätä muka kutsua lihapiirakaksi? Olli ihmettelee.

Kysyimme asiaa valmistajalta.

"Jauhelihan määrää ei ole säännelty"

HKFoodsin valmisruoan kategoripäällikkö Nina Kukkonen kertoo lihapiirakan olevan lihatäytteinen piirakka, ja siitä on markkinoilla useita erilaisia versioita.

– Lihapiirakan täytteenä on usein jauhelihaa ja riisiä, mutta se voi sisältää myös muita täytteitä. Lihapiirakassa olevan jauhelihan määrää ei ole säännelty.

Lihispaketin tarkempi tarkastelu paljastaa, että jauhelihan osuudeksi on ainesosaluettelossa ilmoitettu 4 prosenttia. Koska tuotteen kokonaispaino on 210 grammaa, tämä tarkoittaa käytännössä 8,4 grammaa jauhelihaa. HK:n Nina Kukkosen mukaan tässä nimenomaisessa tuotteessa pääroolissa ovat nakit, joiden osuus tuotteesta on kolmannes (33 prosenttia).

– HK Perinteinen Lihis -tuotteemme täyte sisältää edellä mainittuun tuotteeseen verrattuna tuplamäärän suomalaista naudan jauhelihaa. Sen lihapitoisuus on 9 prosenttia.

Kukkosen mukaan HK:n Lihis-tuotteissa jauheliha on maustettua, jolloin se maistuu tuotteissa hyvin.

– Jauhelihan osuudet ilmoitetaan tuotteen pakkausmerkinnöissä. Muiden markkinoilla olevien lihapiirakoiden lihapitoisuudet ovat vastaavaa luokkaa.

Katso myös: Lappeenrantalainen lihapiirakka on hitti

7:53 Mitä eroa on vedyllä ja atomilla? Halpa vs. kallis testasi.