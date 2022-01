Ruokavirastolta punajuurivaroitus: Voi aiheuttaa rajuja oireita

Vaikka monia juureksia voi nautiskella raakana esimerkiksi raasteen muodossa, ei punajuuri kuulu näiden juuresten joukkoon, muistuttaa Ruokavirasto. Ruokaviraston tietoon on tullut raa'asta punajuuresta aiheutuneita rajujakin oireita. Ruokavirasto suosittelee punajuurta käytettäväksi ainoastaan kunnolla kypsennettynä.

– Ruokaviraston tietoon on tullut, että myös raa’asta punajuuresta tehty mehu tai smoothie on aiheuttanut äkillisesti rajua oksentamista. Aiemmin raaka punajuuriraaste on aiheuttanut ruokamyrkytysepidemioita, Ruokavirastosta kerrotaan.