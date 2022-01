Edullinen raaka-aine, joka on täydellinen uunijuureksiin – ei tarvitse edes kuoria: "Älä suotta väheksy"

Palsternakka päihittää sukulaisensa terveellisyydessä. Siinä on kuitua puolet enemmän kuin porkkanassa ja myös enemmän C-, E- ja B-ryhmän vitamiineja. Juures sisältää myös monia kivennäisaineita, erityisesti kaliumia, jolla on merkitystä verenpaineen säätelyyn ja lihasten toimintaan.