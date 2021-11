Ruokakaupassa odottaa nyt todellinen kultakaivo! Nappaa nämä hevi-herkut ostoskoriin: "Yksi maukkaimmista..."

– Kaupan hedelmä- ja vihannesosastolla voi tarkistaa, mitä erilaisia juureksia tänä vuonna tarjotaan ja missä eri muodoissaan. Valikoimaa on kuoripäällisistä juureksista aina valmiisiin juuressoseisiin ja säilykkeisiin, Rouva Kasviksena tunnettu Pirjo Toikkanen vinkkaa MTK:n tiedotteessa.

Mukulaselleriä, palsternakkaa, juuripersiljaa

Mukulaselleri ja palsternakka ovat löytäneet paikkansa suomalaisten keittiöistä muutoinkin kuin liemijuureksina. Niistä saa uunissa paahdettuina makuelämyksiä. Uusi vanha tuttavuus juuripersilja on monelle vielä tuntematon, mutta ehdottomasti tutustumisen arvoinen.

– Uunissa paahdettuna se on yksi maukkaimmista juureksista. Samaan tapaan voi kypsentää maa-artisokkaa dipattaviksi suupaloiksi, Toikkanen vinkkaa.

Nauris tekee sekin uutta tulemistaan ja maistuu kaikenikäisille. Unohduksiin jäänyt piparjuuri puolestaan maustaa joulukauden kalaruokien kastikkeet raikkaasti. Pikkelöintiin ja marinoitaviksi voi valita porkkanan oheen retiisiä tai retikkaa. Mustajuuri yllättää hienostuneella ulkonäöllään ja maullaan. Juuresten ominaismakuihin on helppo tutustua laji kerrallaan.

Juuresten kanssa voi myös oikaista

Kuoripäällisten juuresten käsittelyssä on oma lumonsa, mutta oikopolkuina löytyy niin kuorittuja, paloiteltuja kuin valmiiksi kypsennettyjäkin juureksia. Juuressoseet ja etikkasäilykkeet juureksista helpottavat ja nopeuttavat kokkauksessa. Kuumennusta vaille valmiit laatikkoruuat on kehitetty maukkaiksi ja laadukkaiksi, ja niillä on pitkät perinteet.