Oletko jo maistanut näitä? Terveellistä, edullista ja jopa perunaa parempaa: "En ole tavannut yhtään henkilöä, joka ei olisi tykännyt"

Jopa perunaa parempi maa-artisokka

– Yksi sellainen, mitä ei ei ole tarpeeksi käytetty on maa-artisokka. Maa-artisokka toimii vähän samalla tavalla kuin peruna ja sitä voi käyttää melkein kaikissa paikoissa, missä perunaakin käyttäisi. Friteerattu maa-artisokka esimerkiksi – en ole tavannut yhtään henkilöä, joka ei olisi tykännyt siitä, Langhoff vinkkasi.

Palsternakka on kotimainen terveyspommi

Palsternakka päihittää sukulaisensa terveellisyydessä. Siinä on kuitua puolet enemmän kuin porkkanassa ja myös enemmän C-, E- ja B-ryhmän vitamiineja. Juures sisältää myös monia kivennäisaineita, erityisesti kaliumia.

Palsternakkaa voi käyttää porkkanan tavoin keitoissa, padoissa, piirakoissa ja gratiineissa. Siitä saa esimerkiksi hienoaromisen sosekeiton alkuruoaksi. Palsternakka mehevöittää ja maustaa myös leipätaikinan. Erityisen herkullista se on sipseinä.

Joko olet kokeillut kelta- ja raitajuurta?

Raitajuuri on puolestaan maultaan miedompaa kuin punajuuri. Raitajuuren ulkonäkö on raakana hyvin koristeellinen, ja myös kypsennetty raitajuuri on kaunis, vaikkakin häivytettyine raitoineen.