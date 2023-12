"Mukakinkku" on uunissa vain tunnin: Vaihtoehto perinteiselle joulukinkulle

Tämä mukulaselleristä valmistettu "joulukinkku" on todellinen juhlapöydän yllättäjä. "Mukakinkun" kehitteli viime vuonna MasterChef Suomi -ohjelmastakin tuttu keittiömestari Dani Hänninen .

– Se on mukulaselleri, joka on paahdettu tunnin ajan uunissa, sen jälkeen kuorittu ja siihen on tehty siirappi-sinappi-korppujauhohuntu. Ja vähän neilikkaa. Oikein maistuvaa!