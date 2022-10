Tämä aliarvostettu "pikaruoka" kannattaa nyt ehdottomasti napata ostoskoriin – halpaa ja terveellistä!

Oletko käyttänyt ruusukaalia omassa keittiössäsi? Tämä maukas pallero on MTK:n mukaan Suomessa edelleen melko tuntematon, toisin kuin esimerkiksi Hollannissa ja Englannissa, joissa ruusukaalia osataan arvostaa.

Nyt ruusukaalin viljelijöillä Suomessa on juuri menossa sadonkorjuu. Kaalinkerät on saatava ennen kovia pakkasia kylmävarastoon, joten ne kerätään käsin sitä mukaa, kun niitä valmistuu.

"Ennakkoluulot joutavat romukoppaan"

Ruusukaalien keittämistä ylikypsiksi on kuitenkin syytä huolella välttää. Oikeilla kypsentämistavoilla ja makupareilla ruusukaalit maistuvat raikkailta ja houkuttavilta.

Näin ruusukaalit kannattaa valmistaa

Perinteisesti ruusukaalia on Suomessa totuttu käyttämään kypsennettynä liharuokien lisäkkeenä. Klassinen yhdistelmä on ruusukaali ja pekoni. Syksyllä on varaa valita ruusukaalin seuraan porsaan- ja naudanpaistien lisäksi riistalihaa ja karitsaa. Ruusukaalit sopivat hyvin esimerkiksi hirvi- ja peurapaistien lisäkkeiksi.