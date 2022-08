Huijaavatko suomalaiset itsepalvelukassoilla? Kysyimme kaupoilta: "Esiintyy kaikenlaisia yrityksiä..."

Itsepalvelu on tullut jäädäkseen.

K-ryhmä: Ei muista kassoista poikkeavaa hävikkiä

Tietyt tuotteet kaupassa ovat niin sanotusti hävikkiherkempiä. Tällaisille tuotteille on erilaisia valvonta- ja suojakeinoja kaupassa.

– Mikäli valvonnassamme huomataan jokin epärehellinen toiminta kaupassa mahdolliseksi, kehitetään ja kohdistetaan sen estämiseksi toimenpiteitä. Mikäli kysymys on varkaudesta, annetaan tapaus poliisin käsiteltäväksi, kuten muutenkin varkaustapauksissa kaupassa. Vartijoilla on tähän toimintamallit, Wallenius kertoo sähköpostitse.

S-Ryhmä: Huijaustilanteiden mittakaava ei merkittävä

Saatavuudesta ja myymälätoiminnoista vastaava johtaja Sanna Timola S-ryhmästä toteaa, että kaikki varkaushävikki on kaupan kannalta varsin ikävää.

– Jos joku yrittää huijata, niin on varmasti monenlaisia kikkoja, mitä yritetään kokeilla. Mikäli tilanne huomataan, ohjataan asiakas ensisijaisesti maksamaan tuote. Asiointialueella on kameravalvonta ja hälyportit estämässä väärinkäytöksiä. Paikalla on aina myös henkilöstöä opastamassa ja valvomassa pikakassojen käyttöä, Timola kuvailee.