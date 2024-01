Näpistykset tulevat kaupoille kalliiksi – nämä tuotteet kiinnostavat myymälävarkaita

– Vain mielikuvitus on rajana, mitä joku keksii yrittää.

Voroja kiinnostavat alkoholi ja tupakka

Myös SOK:n riskienhallinnan päällikkö Janne Ahtoniemi kertoo, että myymälävarkauksien määrä on ollut S-ryhmän kaupoissa tasaisessa kasvussa vuoden 2022 alkupuolelta lähtien. Ahtoniemi vastasi STT:n kysymyksiin sähköpostitse.

Viime aikoina on käyty keskustelua itsepalvelukassoilla varastamisesta. Ahtoniemi vahvistaa, että pikakassojen yleistyessä myös varkauksien ja niiden yritysten määrä on kasvanut.

Lidlistä varastetaan ammattimaisesti

Myymälävarkaudet viime vuosina selvässä kasvussa

Keskossa yritysturvallisuustoimintaa vetävällä Petri Käyhköllä on toive kaupoissa asioiville.

– Minun pyyntöni on, että henkilö, joka näkee toisen henkilön varastavan tuotteen, ilmoittaisi siitä kaupan henkilökunnalle tai vartijalle. Ja toki niin, että havainnosta on oltava varma, hän sanoo STT:lle.

Käyhkö kertoo, että kauppiasyrittäjiltä tulleet tiedot kertovat, että myymälävarkaudet ovat kasvussa ja kasvu on jatkunut jo jonkin aikaa.

Myymälävarkauksia tekevät voidaan Käyhkön mukaan jakaa eri ryhmiin. On ammattimaisesti toimivia varkaita, rajat ylittäviä ammattimaisesti toimivia rikollisryhmiä, ensikertalaisia ja tilaisuuden tullen varastavia.

Varkauksien vähentämiseksi useita ratkaisuja

– Sanoisin niin, että itsepalvelukassojen kautta tapahtuvissa näpistyksissä tai myymälävarkauksissa on vaihtelua ja voi olla vaihtelua alueesta tai kauppatyypistä riippuen. Yleisellä tasolla painotan sitä, että valtaosa kuitenkin tehdään muuten kuin itsepalvelukassojen kautta.

Näpistysten ja myymälävarkauksien vähentämiseksi ja paljastamiseksi kaupalla on Käyhkön mukaan useita eri ratkaisuja.

– Kyse on ehkä enemmänkin näiden yhteisvaikutuksen käyttämisestä. Erittäin tärkeätä on, että henkilökuntaa valmennetaan ja koulutetaan eri tilanteisiin. Näin varmistetaan, että heillä on paras mahdollinen osaaminen ja suorituskyky näihin asioihin.