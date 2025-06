Yllättävä yksityiskohta paljastaa kypsän ja hyvän vesimelonin ruokakaupassa

Vesimeloni on kesän takuuvarma ja raikas herkkupala. Kun kaupasta ostaa kokonaisen vesimelonin, mistä voisi tarkistaa sen kypsyyden?

Vesimeloni on monipuolinen hedelmä, jota voi syödä sellaisenaan tai hyödyntää sekä kesän suolaisissa että makeissa herkuissa. Vesimeloni sopii esimerkiksi erilaisiin salaatteihin tai jopa grillattavaksi. Mutta mistä tunnistaa kaupassa hyvän ja maukkaan vesimelonin?

Vinkki! Helppo, kesäinen vesimelonisalaatti valmistuu yhdistämällä vesimelonin kanssa fetajuustoa, balsamicokastiketta ja minttua tai basilikaa. Shutterstock

Ulkoapäin kaikki vesimelonit saattavat vaikuttaa samanlaisilta, mutta tutkimalla hedelmää tarkemmin voit huomata eroja. Hyvän ja kypsän vesimelonin tunnistaminen on helppoa, jos tietää, mitä ja miten hedelmää pitäää tutkia. Tässä kolme tärppiä vesimelonin ostamiseen:

1. Tunnustele vesimelonin painoa ja tutki ulkonäköä

Vesimelonin pitäisi tuntua painavalta, koosta riippumatta. Suurin osa melonista on vettä. Valitse meloni, jonka kuori on tasaisen vihreä ja vahingoittumaton. Kolhiintuneet vesimelonit alkavat mädäntyä herkästi.

2. Keltainen täplä paljastaa kypsyyden

Vesimeloniin muodostuu täplä siihen kohtaan kuorta, jossa hedelmä on koskettanut maata. Kun tämä täplä on väriltään kerman keltainen, vesimeloni on kypsä.

3. Koputa vesimelonia

Kypsyys kannattaa tarkistaa myös koputtamalla melonia kevyesti kuoreen. Jos ääni on kumea ja ontto, meloni on mehukas ja kypsyys parhaimmillaan. Raa’assa melonissa ääni on vaimeampi.

Katso myös: Kaksi helppoa tapaa paloitella vesimeloni

1:28 Näin vesimeloni kannatta pilkkoa.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran kesällä 2020.

Lähde: The Kitchn