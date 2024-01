Ehkä maailman paras kalakeitto? Tämä on Harri Syrjäsen luottoreseptin salaisuus – "Törkeen hyvää"

MTV3-kanavalta tuttu, muun muassa Kokkisota-ohjelmassa nähty kokki Harri Syrjänen on jakanut Instagram-tilillään erilaisia yhdessä kasarissa valmistuvia pastareseptejä, kuten esimerkiksi tämän klassikkopastan .

Kylmäsavulohessa piilee "ehkä maailman parhaan kalakeiton" salaisuus

Uudelleen vuonna 2023 reseptin sometilillään jakanut Syrjänen kertoo, että lohikeiton resepti on kulkenut miehen mukana jo 30 vuotta! Keiton salaisuus piilee kylmäsavulohessa.

– Aikoinaan, kun työskentelin saaristossa, niin fiilistelin tätä ekaa kertaa ja edelleen samalla reseptillä mennään. Nyt on aika antaa teidän kaikkien nauttia siitä. Ehkä maailman paras lohikeitto. Tän keiton salaisuus on kylmäsavulohi. Se lisätään heti alussa antamaan liemeen savuisen aromin. Tää on niin törkeen hyvää, Soppamies ylistää lohisoppaansa.