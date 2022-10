Harri Syrjänen vinkkaa, kuinka valmistat herkullista italianpataa: "Yllätyin, kuinka hyvää siitä tuli"

MTV3-kanavan Kokkisota-ohjelmassakin kisaillut kokki, Harri Syrjänen, on kymmenille tuhansille Instagram-seuraajilleen hyvinkin tuttu sometilillään jakamistaan yhdessä kasarissa valmistuvista one pot -resepteistä. Enimmäkseen Syrjänen on kehitellyt erilaisia pastoja, kuten vaikkapa täyteläisen sienipastan sekä tomaatti-fetapastan.