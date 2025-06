6 pulloa viiniä auki joka aamu kahden vuoden ajan: Tuomas on yksi viidestä himoitun tutkinnon suorittaneesta suomalaisesta

Master of Wine on arvostettu viinialan tutkinto, jonka on suorittanut vain viisi suomalaista.

Master of Wine -koulutus vaatii aikaa, rahaa ja poikkeuksellista kiinnostusta viinejä kohtaan. Opiskelemaan on vaikeaa päästä, ja monella opinnot kestävät vuosia.

Tutkinnon suorittaneita on Suomessa viisi, ja koko maailmassa heitä on 423.

Tuomas Meriluoto on yksi Suomen viidestä tutkinnon suorittaneesta. Hän valmistui Master of Wine -tutkinnosta vuonna 2009, ja työskentelee perustamansa Suomessa ja Ruotsissa toimivan Winestate Groupin vetäjänä.

Valmistavia opintoja järjestetään kahdessa oppilaitoksessa Suomessa

Master of Wine -tutkinto suoritetaan minimissään kolmessa vuodessa, ja ennen kuin ohjelmaan voi edes hakea, täytyy alla olla soveltuvat viiniopinnot. Wine & Spirit Education Trust (WSET) tarjoaa kolmiosaisen opintokokonaisuuden, joka antaa valmiudet hakea Master of Wine -koulutukseen.

Suomessa WSET-kursseja voi käydä Perhon liiketalousopistossa sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Kurssit ovat eri tasoisia, ja viimeisen kurssin, tason 4, suorittaneet saavat WSET Diploma in Wines -diplomin. Meriluoto sanoo diplomin suorittamisen olevan jo melko työlästä, eikä sekään välttämättä takaa pääsyä Master of Wine -kouluun.

Vaatimukset hakijoille ovat kovat

Suomessa opiskeltavat kurssit ovat maksullisia. Ensimmäinen kurssi (WSET Level 2) maksaa Perhossa 969 euroa, toinen kurssi (WSET Level 3) 2251 euroa, ja WSET Diploma -kurssin hinta on 9161 euroa veroineen. Viimeinen kurssi sisältää opintomatkan, jossa vieraillaan viinitiloilla.

WSET-opinnot avaavat oven Master of Wine -kouluun Lontoossa, mutta vaatimukset eivät suinkaan lopu siihen. WSET-diplomin lisäksi hakijan tulee työskennellä päätoimisesti viinialalla, ja työkokemusta alalta tulee olla vähintään kolmen vuoden ajalta. Tämän lisäksi hakemukseen vaaditaan kirje suosittelijalta. Suosittelijan tulee varmistaa kirjeessä, että hakija omaa "sivistyneen viininmaistelukyvyn" ja ymmärtää Master of Wine -tutkinnon merkityksen.

Hakemuksen lisäksi hakijat osallistuvat kaksiosaiseen pääsykokeeseen, jossa muun muassa maistellaan viinejä ja vastataan teoriakysymyksiin.

Opinnot ovat hintava hanke

Jos ovet tutkintoon aukeavat, edessä on vähintään kolmen vuoden opinnot, sisältäen useita tenttejä, tastingeja, matkoja ja lopuksi nelipäiväiset loppukokeet ja tutkielman, joka vastaa laajuudeltaan maisterin pro gradu -tutkielmaa.

Opintojen hinta lähenee kokonaisuudessaan kymmeniä tuhansia euroja. Meriluodon mukaan opintojen hinta ei ole kuitenkaan suhteessa nähtävään vaivaan.

– Jos ajatellaan, että on pitänyt käydä ja viettää aikaa käytännössä jokaisella relevantilla viinialueella maailmassa, niin pelkästään ne lentoliput ovat melkeinpä kalliimpi hanke kuin mikään koulu.

Loppukokeisiin ei oppikirjoista ole apua

Loppukokeessa on teoria- ja tasting-osiot, ja yhden päivän aikana maistellaan 12 viiniä. Kokeessa arvioidaan maistettujen viinien alkuperää, rypälelajikkeita, viininvalmistustekniikoita, kaupallisia aspekteja, laatua ja tyyliä. Viinejä tulee osata myös vertailla keskenään.

Teoriakokeessa pitää kaikkiaan kirjoittaa viisi kattavaa esseetä annetuista kysymyksistä, jotka käsittelevät viljelyä, valmistuksen eri vaiheita, lainsäädäntöä, kaupallisista sekä ajankohtaisia aiheita.

Kokeet vaativat monilta vuosien valmistautumista, ja Meriluoto sanoo, että pelkästään kirjoja lukemalla ei voi tätä varten opiskella.

– Tietopohjana on koko maailma. Pitää tavata ja tutustua tuottajiin, ja kokeessa osata referoida, että tässä maassa tämä tuottaja viljeli tällaisella maaperällä. Kokeessa pitää osoittaa, että se tietämys on originaalia.

Kahden vuoden joka-aamuinen viinitasting

Meriluoto sanoo harjoitelleensa tastingkokeeseen kaksi vuotta. Hänen asunnossaan oli yksi huone tyhjillään, ja se täyttyi viinipulloista.

– Silloinen tyttöystäväni ja nykyinen vaimoni otti ennen töihin lähtöä huoneesta kuusi pulloa, kertomatta mitä ne ovat, ja kaatoi ne laseihin, ja siirsi pullon etikettitarran lasin pohjaan. Maistoin joka aamu kuusi viiniä sokkona, ja harjoittelin kirjoittamaan niistä.

Monet Master of Wine -tutkinnosta valmistuneet ovat koulun toiminnassa mukana muun muassa opiskelijoiden mentoreina. Meriluoto sanoo mentoroinnin jääneen omalla kohdallaan vähemmälle, koska hän työskentelee täyspäiväisesti Suomessa.

Meriluodon lisäksi Master of Wine -tutkinnon suomalaisia suorittaneita ovat Essi Avellan, Taina Vilkuna, Heidi Mäkinen sekä Pasi Ketolainen.

