Täydellinen lohturuoka syntyy vaivattomasti – Harri Syrjänen ylistää valkosipulipastaansa: "Jo liian helppo"

MTV3-kanavan Kokkisota- sekä Mitä tänään syötäisiin? -ohjelmissakin nähty kokki Harri Syrjänen on lukuisille Instagram-seuraajilleen erityisen tuttu maistuvista, yhdessä kasarissa valmistuvista one pot -pastaresepteistään. Aiemmin kerroimme Syrjäsen vinkkaamasta vodkapastasta. Tuorein pastavinkki on puolestaan makunystyröitä kutkutteleva lohturuoka – nimittäin valkosipulipasta, johon ainesosat löytyvät monen kaapista.