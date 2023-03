Valmista klassikkopasta alle puolessa tunnissa Harri Syrjäsen reseptillä: "Nyt on kova"

Spagetti bolognese on pastojen klassikko. MTV3-kanavan kokkiohjelmistakin tuttu Harri Syrjänen vinkkasi Instagram-tilillään, kuinka tämän klassikkopastan voi valmistaa kokin suosimaan tyyliin one pot -versiona eli yhdessä kasarissa. Syrjänen on aiemmin kehitellyt lukuisia erilaisia yhden kasarin pastoja, uten vaikkapa tämän punainen curry -pastan.