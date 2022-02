Harri Syrjänen paljastaa luottoreseptinsä salaisuuden: "Ehkä maailman paras lohikeitto"

Vuoden 2022 Soppamiehenäkin tunnettu Syrjänen on aloittanut kuitenkin keittoreseptejä esittelemällä. Kokki on ehtinyt jo paljastaa niin thaimaalaisen kanakeiton reseptin kuin samettisen kesäkurpitsakeitonkin salat. Aasialainen jättikatkarapukeitto puolestaan mykisti kokin itsensäkin.

Tuorein resepti, lohikeitto , on taatusti monen suomalaisen mieleen, vaikka kansallisen kalakeittokilpailun voiton viime vuonna veikin monen lohikeittoreseptin nenän edestä jyväskyläläisen Kaisun kukkakaali-siikakeitto .

"Ehkä maailman parhaan kalakeiton" salaisuus piilee kylmäsavulohessa

Syrjänen kertoo tuoreessa Instagram-julkaisussaan , että lohikeittoresepti on kulkenut miehen mukana jo 30 vuotta! Keiton salaisuus piilee kylmäsavulohessa.

– Aikoinaan, kun työskentelin saaristossa, nin fiilistelin tätä ekaa kertaa ja edelleen samalla reseptillä mennään. Nyt on aika antaa teidän kaikkien nauttia siitä. Ehkä maailman paras lohikeitto. Tän keiton salaisuus on kylmäsavulohi. Se lisätään heti alussa antamaan liemeen savuisen aromin. Tää on niin törkeen hyvää, Soppamies ylistää lohisoppaansa.