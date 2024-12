Televisiosta tutun kokin kalasoppa saattaa olla "ehkä maailman parasta lohikeittoa".

Lohisoppa on talven ehdoton hittiruoka. MTV3-kanavan Kokkisota- ja Mitä tänään syötäisiin? -ohjelmista tuttu kokki Harri Syrjänen on jakanut oman lohikeittovinkkinsä seuraajilleen Instagram-tilillään alun perin vuonna 2022. Tuolloin mies paljasti, että lohikeiton resepti on kulkenut hänen mukanaan jo 30 vuoden ajan.

Kylmäsavulohessa piilee salaisuus

Myös tänä syksynä reseptin sometilillään jakanut Syrjänen paljastaa, että "ehkä maailman parhaan kalakeiton" salaisuus piilee kylmäsavulohessa.

– Tää on niin törkeen hyvää, Syrjänen vakuuttaa.

Yllä olevalta videolta voit katsoa, kuinka keitto valmistuu!

Katso resepti: Harri Syrjäsen lohikeitto

