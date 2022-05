Arkiruokahitti! Käänteentekevä vinkki lohikeiton valmistamiseen – näin saat kalasta entistä maukkaampaa

Käänteentekevä vinkki: Marinoi lohet näin ennen keittoon lisäämistä

– Pistetään reilu loraus ponzukastiketta. Ponzukastike on soijakastike, joka on maustettu sitruunalla. Se on kätevää, kun se on tuossa valmiissa pullossa, mutta jos ei jostain syystä kaupasta löydy sitä, niin se syntyy kotona helposti sekoittamalla soijakastikkeeseen sitruunamehua, Teresa Välimäki vinkkasi ohjelmassa.