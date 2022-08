Hetkessä valmistuva lohipasta on arkiruokahitti: "Tätä reseptiä olen jakanut eniten kavereilleni"

Suosittu savulohipasta valmistuu helposti

MTV:n ruokaohjelmistakin tutun kokki Kari Aihisen simppeli ja kehuttu savulohipasta on yksi Makuja-ruokasivujen suosituimmista arkiruokaohjeista. Maukkaan pastan salaisuus on currylla maustettu kermainen kastike, joka täydentää lohen makumaailmaa. Savulohipasta on helppo lohturuoka kiireiseen arkeen.