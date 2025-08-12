Näin saat makaronilaatikosta parempaa: "Yksinkertaisesti parasta kotiruokaa"

Makaronilaatikko on monelle suomalaisperheelle arkiruokien kiistaton ykkönen. Nappaa vinkit suosikkiruoan kokkaamiseen!

Vielä on kesää jäljellä, mutta elokuussa monissa perheissä siirrytään kuitenkin väistämättä lomamoodista takaisin arkeen koulujen alkaessa. Nyt olisi taas keksittävä koko poppoolle maistuvaa ruokaa.

Perinteinen makaronilaatikko on todellinen klassikko ja lapsiperheiden varma valinta. Tämä jauhelihaa sisältävä uuniruoka on helppo valmistaa ja siitä riittää syötävää parhaimmillaan useaksi päiväksi.

Näin teet makaronilaatikosta entistäkin parempaa.

Valitse rasvaisempaa jauhelihaa

Liha-makaronilaatikkoon kannattaa aina valita mieluiten rasvaisempi naudan jauheliha. Esimerkiksi 17 prosenttia rasvaa sisältävä naudan jauheliha on hyvä valinta.

Rasvaisemmat jauhelihat sopivat hyvin uuni- ja pataruokiin, eli pidempää haudutusta tai paistamista vaativiin ruokiin. Makaronilaatikko ei kuivu, mikäli jauheliha sisältää reilustikin rasvaa. Pidempää kypsennysaikaakin vaativista ruoista tulee meheviä ja herkullisia.

Edullisempaa soijarouheella

Jos haluaa ravintoarvoiltaan terveellisempää sekä hieman edullisempaa makaronilaatikkoa, kannattaa kokeilla jauhelihan sijaan soijarouhetta. Soijarouheella voi korvata jauhelihan kokonaan tai osittain.

Soijarouheen voi käytännössä maustaa ihan samaan tapaan kuin jauhelihankin. Tumma soijarouhe muistuttaa pannulla erehdyttävästi jauhelihaa, vaikkakin se on jauhelihaa muruisammassa muodossa.

Myös maku yllättää: tarjosimme soijarouhemakaronilaatikkoa jauhelihaa rakastavalle lapselle, ja täydestä meni!

Lihalientä munamaidon tilalle

Muna-kirjan vuonna 2017 julkaissut ruokatoimittaja Sanna Mansikkamäki valmistaa "maailman parhaan makaronilaatikon" itse aina lihaliemeen. Mansikkamäki kertoo Muna-kirjassa, ettei laatikossa tarvita maitoa.

– Liha-makaronilaatikko on yksinkertaisesti parasta kotiruokaa, mitä on. Itse en käytä koskaan maitoa liha-makaronilaatikossa. Sekoitan kananmunat lihaliemeen.

Syy tähän on Mansikkamäen mukaan yksinkertaisesti maku.

– Lihaliemessä on upea syvä maku, joka vievoiton maidosta mennen tullen. Pikainen arkiliemi valmistuu fondista tai lihaliemikuutiosta, Mansikkamäki vinkkaa.

Tuunaa kasviksilla ja sulatejuustolla

Raision testikeittiön kokkina työskentelevä Katja Vuorinen kehitteli maukkaan lihamakaronilaatikon todistaakseen, että klassikkoruokalajia saa helposti varioitua. Samalla mukaan ujutetaan myös hieman kasviksia.

– Makaronilaatikko on arkipäivien klassikko, jonka voi viimeistellä vielä vahvalla sulatejuustolla, tuoreella paprikalla ja kurkkusalaatilla, Katja vinkkaa.

Sulatejuusto tekee tästä makaronilaatikosta erityisen vastustamatonta. MTV Uutiset pääsi maistamaan Katjan makaronilaatikkoa pastatehdasvierailun yhteydessä ja resepti oli otettava talteen!

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran elokuussa 2024.

