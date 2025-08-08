Lifestyle
Kasvispihvit pienellä budjetilla – ota superhelppo ohje talteen!

0:54imgKatso videolta valmistusohje helppoihin kasvispihveihin!
Julkaistu 08.08.2025 07:43

Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Kesäkurpitsasta saa tehtyä pienellä budjetilla herkulliset kasvispihvit – ja helposti!

Monet kotimaiset kasvikset ovat nyt sesongissa, ja tämä vaikuttaa luonnollisesti myös niiden hintaan. Esimerkiksi kesäkurpitsaa voi nyt saada jopa alle euron kilohintaan kaupoista. 

Kesäkurpitsasta voi tehdä helposti esimerkiksi edulliset ja todella maukkaan kasvispihvit. Kesäkurpitsan ja fetan yhdistelmä näissä helpoissa pihveissä on suorastaan vastustamaton!

Kesäkurpitsa-fetapihvit voi maustaa esimerkiksi limen tai sitruunan mehulla sekä haluamallaan tuoreyrtillä. Kokeile esimerkiksi minttua tai lehtipersiljaa.

Katso videolta, miten superhelpot kesäkurpitsa-fetapihvit valmistetaan ja nappaa tarkka ohje: Kesäkurpitsa-fetapihvit – helppo ja edullinen ruoka kesäkurpitsasta!

