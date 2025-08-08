Kasvispihvit pienellä budjetilla – ota superhelppo ohje talteen!

Kesäkurpitsasta saa tehtyä pienellä budjetilla herkulliset kasvispihvit – ja helposti!

Monet kotimaiset kasvikset ovat nyt sesongissa, ja tämä vaikuttaa luonnollisesti myös niiden hintaan. Esimerkiksi kesäkurpitsaa voi nyt saada jopa alle euron kilohintaan kaupoista.

Kesäkurpitsasta voi tehdä helposti esimerkiksi edulliset ja todella maukkaan kasvispihvit. Kesäkurpitsan ja fetan yhdistelmä näissä helpoissa pihveissä on suorastaan vastustamaton!

Kesäkurpitsa-fetapihvit voi maustaa esimerkiksi limen tai sitruunan mehulla sekä haluamallaan tuoreyrtillä. Kokeile esimerkiksi minttua tai lehtipersiljaa.