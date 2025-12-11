Porissa kolaroitiin eilen suojatiellä.
Henkilöauto törmäsi polkupyöräilijään Porin Mikkolassa Ulvilantien rampissa keskiviikkona iltapäivällä, tiedottaa Lounais-Suomen poliisi.
Henkilöautoa kuljettanut mies oli ajanut Mastojentieltä Ulvilantien ramppia ylös jatkaen kärkikolmion takaa Ulvilantielle kohti Porin keskustaa. Samanaikaisesti Porin suunnasta pyörätietä pitkin ajoi polkupyöräilijä, johon auto törmäsi suojatiellä.
Pyörää ajanut mies sai lieviä vammoja.
Autoa kuljettaneen miehen epäillään syyllistyneen liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.