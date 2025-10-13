Turvavälin pitäminen unohtuu monelta liikenteessä.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Anne Lepistö muistuttaa Facebook-tilillään turvavälin tärkeydestä.

Siinä missä korona-aikana ihmisten välisistä turvaväleistä pidettiin huolta, liikenteessä turvavälin pitäminen on Lepistön mukaan on aivan liian usein unohtunut kokonaan.

– Kun pysäytän ajoneuvon kuljettajan, joka on roikkunut edellä ajavan puskurissa, kysyn aina kuljettajalta, tietääkö hän, miksi poliisi pysäyttää hänet ja puuttuu hänen ajamiseensa. Yleensä vastaus on, että ei mitään hajua, Lepistö kirjoittaa.

"Kiire saattaa loppua aika nopeasti"

Poliisin kanssa keskustellessaan kuskit suhtautuvat asiaan Lepistön mukaan yleensä hyvin ja usein myöntävät, etteivät hoksanneet kiireessään ajatella asiaa.

– No, kiire saattaa loppua aika nopeasti, jos kolarissa oma auto on sisällä edellä ajavan puskurissa. Nyt syksyllä, kun tienpinta on usein märkä, turvavälin tärkeys korostuu, Lepistö muistuttaa.

Lepistö toivoisi jokaisen kuskin muistavan liikenteen perussäännön: Jos ajat 80 km/h, pidä 80 metriä väliä edellä ajavaan. Kun ajat 100 km/h, pidä 100 metriä turvaväliä.

Säännön noudattamisen ansiosta jarrutusmatka on riittävä ja antaa mahdollisuuden huomioida ja reagoida, jos jotain yllättävää tapahtuu.

– Peräänajoja sattuu liikaa ja aivan turhaan, poliisi toteaa.