Parkkipaikkaruuhkien painopiste on ennen joulua kauppakeskusten läheisyydessä ja jouluna hautausmailla. Kuljettaja pystyy omilla valinnoillaan vaikuttamaan turvallisuuteen hyvinkin paljon.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Miten selviää kolhuitta näin joulun alla ruuhkautuvilla kauppakeskusten pysäköintialueilla?

Vastaus: Joulun läheisyys näkyy lisääntyneenä liikenteenä ostoskeskusten ja hautausmaiden pysäköintialueilla. Tähän kun yhdistetään se, että monen kuljettajan ajatukset ovat joululahjoissa, -ruoissa tai hautakynttilöissä, alkaa rusinainen soppa olla valmis.

Olennaista olisi, että kaiken jouluhässäkän keskellä muistettaisiin kuitenkin pitää ajatukset olennaisessa eli ajamisessa – myös pysäköintialueilla. Riittävän alhainen ajonopeus antaa aikaa havainnoida, arvioida, ajatella ja toimia. En oikeastaan keksi yhtään syytä, miksi pysäköintialueella – lasten ja ostoskärryjä työntävien aikuisten seassa – pitäisi liikkua kävelynopeutta kovempaa.