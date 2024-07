Mikä on riittävä turvaväli, jos vauhtia on 40 km/h? Yli puolet suomalaisista ei osaa vastata peruskysymykseen

Liikenneturvan kysely paljasti aukkoja suomalaisten turvavälitietämyksessä. Kyselyssä puolet vastaajista ei esimerkiksi tiennyt, mikä on riittävän pitkä turvaväli taajamanopeudessa.

Mikä on sopiva turvaväli 40 kilometrin tuntinopeudessa?

– Esimerkiksi 40 kilometrin tuntivauhdissa auto kulkee sekunnin aikana jo 11 metrin verran. Tämän lisäksi tulee jarrutusmatka, joka on hyvissä olosuhteissa noin seitsemän metriä. Ajoneuvon pysäyttämiseen 40 kilometrin tuntivauhdista nollaan menee siis noin 18 metriä, valaisee Liikenneturvan koulutusohjaaja Sami Kivilä .

Mikä on sopiva turvaväli 80 kilometrin tuntinopeudessa?

"Ei ole niinkään väliä, miten arvioi turvavälin, kunhan..."

– Ennakoiva ajo on tilanteiden ennustamista, riskien tunnistamista ja niiden torjumista omaa toimintaa muuttamalla. Ennakoivalla kuljettajalla on tilaa ja aikaa toimia liikenteessä paremmin.

– Ei ole niinkään väliä, miten arvioi turvavälin, kunhan se on riittävä ja liikenne sujuu jouhevasti. Muut positiiviset vaikutukset seuraavat, sillä ajaminen on huomattavasti turvallisempaa, taloudellisempaa ja rennompaa, kun turvaväli edellä ajavaan on riittävä.