Onnettomuudesta on merkittävää haittaa liikenteelle.

Lahdessa on sattunut lauantaina aamulla yhteensä ainakin 45 auton kolari, kertoo pelastuslaitos.

Aiemmin pelastuslaitos kertoi 25 autosta, mutta kello 9.20 pelastuslaitokselta kerrottiin MTV:lle, että kokonaisluku on nyt 45 autoa.

Pelastuslaitoksen mukaan loukkaantuneita on viisi, joista suurin osa lievästi.MTV

Onnettomuuden ensitiedote on annettu kello 8 aamulla.

Moottoritie on poikki Renkomäestä pohjoisen suuntaan. Kehätie on katkaistu liikenteeltä molempiin suuntiin.

Pelastuslaitoksen mukaan ensin tilanteessa oli 35 autoa Nelostiellä Renkomäestä noin kilometri pohjoiseen.

Kun sitten etelän suuntaan tietä ruvettiin sulkemaan, aiheutui vielä 10 auton yhteentörmäykset.

Pelastuslaitoksen mukaan osallisena on myös useita poliisiautoja.

– Nyt ihmisten pitää poistua Lahdentieltä. Tie on täysin jäässä, keli on sumuinen, pelastuslaitokselta sanotaan MTV:lle.

Pelastuslaitoksen mukaan loukkaantuneita on, mutta tällä hetkellä ei oteta kantaa siihen onko loukkaantumiset vakavia vai lieviä tai niiden tarkkaa lukumäärää.

Liikenne tulee olemaan poikki useita tunteja.

Onnettomuudessa osallisena olleet on kuljetettu pois tapahtumapaikalta, ja pelastuslaitos ja poliisi jatkavat tapahtumapaikan raivausta.

Poliisi ohjaa liikennettä

Poliisi muistuttaa, että tiet ovat todella liukkaita.

Poliisi pyytää autoilijoita käyttämään hiljaista nopeutta ja valitsemaan vaihtoehtoisen reitin.

Poliisi on ohjannut liikennettä Lahden kaupunkia kohti.

MTV Uutisten kuvaaja Aki Blomberg oli tapahtumapaikalla hieman ennen kello 10.

– Rauhallinen. Suorastaan hiljainen, hän kuvailee tunnelmaa turmapaikalla.

Kuolonkolari Virroilla

Lauantaiaamuna oli myös kuolonkolari, jossa sään ei epäillä liittyneen tapaukseen. Poliisin mukaan Virtojen suunnasta etelään liikkuneen auton kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan Hauhuuntien risteyksen jälkeen ja törmäsi tien vasemmalla puolella oleviin puihin. Autossa olleet mies ja nainen kuolivat.

Turmasta tuli hätäkeskukseen ilmoitus kello 4.40.

Tie on ollut kuiva, eikä asiassa ole syytä epäillä kelin vaikuttaneen tieltä suistumiseen.

Poliisi jatkaa asian selvittämistä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, kuoleman tuottamisena sekä kahtena kuolemansyyn selvittämisenä.

Ketjukolari Tampereella

Pelastuslaitos kertoo myös keskisuuresta tieliikenneonnettomuudesta Tampereen Valtatiellä. Pelastuslaitoksen mukaan hälytys onnettomuudesta tuli hieman ennen kello kymmentä lauantaina aamulla.

Kyseessä on usean ajoneuvon ketjukolari Pyhäjärventieltä Jyväskylän suunnasta Valtatielle 3 liittyvässä rampissa.

– Kyseinen ramppi on suljettu toistaiseksi kokonaan liikenteeltä viranomaistoiminnan turvaamiseksi, pelastuslaitos tiedottaa.

Onnettomuuksia muuallakin

Lauantaiaamuna myös Hämeenlinnassa ja Nurmijärvellä on sattunut liikenneonnettomuuksia.

Nurmijärven onnettomuudessa Kuonomäen ja Kiialankujan risteyksessä onnettomuudessa oli osallisena kaksi henkilöautoa. Kaksi henkilöä vietiin ensihoidon tarkistukseen.

Hämeenlinnassa keskustan pohjoisen liittymän ja Ojoisten liittymän välillä ajokaista on toistaiseksi suljettu liikenteeltä. Tien sulkemisesta on haittaa Helsingin suuntaan ajaessa.

Uutinen päivittyy.