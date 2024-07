Päätön ohitteluvimma piinaa suomalaiskuskeja: "Varsin monen tulisi palata autokoulun penkille"

Äkkijarrutuksia, kovia nopeuksia ja läheltä piti -tilanteita. Liikenneturvan kyselyn mukaan suomalaisten ohituskäyttäytymisessä on parantamisen varaa.

Liikenneturvan kyselyssä huhtikuussa 2024 paljastui, että monelle kuskille ohi pääseminen on tärkeämpää kuin turvallisuus. Kyselyyn vastasi 2015 henkilöä, joista autoilevia oli 71 prosenttia.

Ohitus ylinopeudella ja kiilaus kaistalle: "Varsin monen kuljettajan tulisi palata autokoulun penkille"

Joka seitsemäs jarruttanut vastaan tulevan ohittelijan vuoksi

Kyselyssä lähes joka kolmas kuljettaja oli edeltäneen vuoden aikana ollut erittäin usein tai usein tilanteessa, jossa takana ajava on lähtenyt ohitukseen ja jatkanut sitä, vaikka vastaan on tullut auto.

– Tilanne, jossa toinen on omalla toiminnallaan estänyt onnettomuuden, on hälyttävän yleinen. Se kertoo siitä, että riskiohituksesta on selvitty vain tuurilla. Eikä onni kestä ikuisesti, Gullfors huomauttaa.