Yksityinen lääkäriasema kauppaa suonensisäistä nesteytyshoitoa kuivuneelle festarikansalle – lääkäri kritisoi: "Epäeettistä"

Kardashianit -reality-sarjassa ja joidenkin suomalaisten somevaikuttajien Instagram- sekä TikTok -tileillä on alettu mainostaa "maailmalla suosittuja" i.v.-nesteytys- ja vitamiinihoitoja, joiden väitetään auttavan aktiivisesta elämästä ja muusta kuormituksesta aiheutuvaa kuivumistilaa elimistölle tärkeillä elektrolyyteillä ja kivennäisaineilla.

Tällaisia nesteytyshoitoja Suomessa on alkanut markkinoimaan ja myymään Elvy-niminen yritys, joka kertoo verkkosivuillaan, että heidän tarjoamaansa hoitoon voi hakeutua nesteytysasemalle, jos kokee nestehukan oireita , kuten päänsärkyä, pahoinvointia ja väsymystä.

Terveydenhuollon ammattilaiset kritisoivat Elvyn toimintaa somessa

– Mielestäni lääkärin etiikan näkökulmasta on epäeettistä antaa hoitoa, jota ihminen ei oikeasti tarvitse. Kyseessä on turha medikalisaatio eli tässä luodaan ihmiselle tarve ammattilaisen antamaan hoitoon ilman, että hän sitä todella tarvitsee. Tai jos todellinen tarve nesteytyshoitoon on, tulee potilaan hakeutua päivystykseen.