Erikoinen palvelu kesäfestareilla nostatti kohun – nyt tuli jyrähdys yllättävältä taholta: "Kielletty menetelmä"

Kesän festivaaleilla huomiota on herättänyt suonensisäisten nesteytyksen tarjoaminen juhlimisesta kuivuneille asiakkaille. Asia on puhuttanut myös julkisuudessa, ja nyt oman ulostulonsa aiheeseen on tehnyt Suomen Urheilijat ry, joka muistuttaa menetelmän olevan kielletty antidopingsäännöstössä.