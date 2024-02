Sosiaalinen paine saa hakemaan täydellistä hammasrivistöä ulkomailta – huono laatu näkyy hammashuollossa

Halpa lääkärikäynti ulkomailla ei välttämättä takaa hyvää laatua. Tämä on huomattu etenkin hammashuollossa, jonne yhä useampi tulee paikkaamaan ulkomailla saatua hoitoa. Pahimmassa tapauksessa koko hammaskalusto joudutaan uusimaan, jolloin kustannukset voivat olla suuret.

Tyypillinen ulkomailla tehtävä hammashoito on esteettinen toimenpide, jossa terve hammaskalusto halutaan saada näyttämään paremmalta esimerkiksi valkaisevan laminaatin avulla. Esteettisillä hoidoilla tarkoitetaan tyypillisesti hoitoja, joita tehdään muista syistä kuin esimerkiksi sairauden takia. Niiden tarkoituksena on parantaa ulkonäköä.

– Kollegojen kesken meillä on käytännön tuntuma siitä, että nämä tapaukset ovat lisääntyneet. Tilastotietoa esteettisistä hoidoista ei ole, koska ne eivät ole Kela-korvattavia, Witick sanoo.

"Monelle voi tulla yllätyksenä"

Ongelmana ulkomailla tehdyissä hoidoissa on, että niitä teetätetään usein lomamatkoilla, vaikka hoito vaatisi uusintakäyntejä ja pidempää seurantaa.

– Mitä laajempi hoito lyhyessä ajassa tehdään, sitä suurempia ovat riskit. Monelle voi tulla yllätyksenä, että ulkomailla tehtyjen hoitojen takuuhoitoja ei tehdä Suomessa vaan maassa, jossa alkuperäinen hoitokin on tehty, sanoo Witick.

Komplikaatioiden hoitoa ei tilastoida

Rajat ylittävästä terveydenhuollosta on vain vähän tilastoitua tietoa. Kelalla on tieto korvattavien hoitojen määristä ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Iso osa hoidoista voi kuitenkin jäädä korvattavuuden ulkopuolelle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi plastiikkakirurgiset tai muut esteettiset toimenpiteet.

– Periaatteellisesti asia on kiinnostava, kun kysytään, mihin julkisen terveydenhuollon pitää taipua esimerkiksi tilanteessa, jossa rintaimplantti on laitettu ulkomailla "hämärissä" oloissa, eikä siihen olla tyytyväisiä.

Antibioottiresistenssi voi lisääntyä

Suurin osa Suomesta hoidon perässä matkailevista suuntaa muihin EU-maihin. EU:n pääperiaate on vapaa liikkuvuus, johon kuuluu rajat ylittävä terveydenhuolto. Tällöin EU:n lainsäädäntö määrittelee mahdollisuuden saada hoitoa sekä sen, että jäsenvaltioiden on myönnettävä asiakkaalle korvausta hoidon kustannuksista, jos hoito kuuluu korvausten piiriin. Suomessa korvauksen maksajana on Kela.