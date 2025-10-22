Samaan aikaan, kun Suomessa talvi hiipii koko maahan, osissa Espanjaa lämpötila hipoo 35 astetta. Katso ennuste videolta!
Monilla on Suomessa syyslomaviikko, ja syksyisiä lukemia paetaan Etelä-Eurooppaan. Suomessa talvi ilmoittaa jo itsestään.
Mäntykannas arvioi, että muun muassa Inariin satanut kymmenen sentin lumikerros saa kuitenkin loppuviikon aikana kyytiä, kun harmaa saderintama pyyhkäisee Suomen yli.
– Kautta Suomen lämpöasteita, etelässä jopa reilut kymmenen astetta.
Mäntykannas suositteleekin kaivamaan sateenvarjoa ja sateen kestävää vaatetta viikonlopun varalle.
Kun katseen suuntaa etelämmäs, näky pysäyttää.
– Kontrastit Euroopan sisällä on hurjat. Lapissa kymmenen senttiä lunta ja kymmenen astetta yöpakkasta, kun Espanjan eteläkärjessä on yli 30 asteen helteitä, Mäntykannas avaa.
Mäntykannas ei muista nähneensä aiemmin sääkartalla lokakuun lopussa Espanjassa 30-35 asteen lukemia.
– Se on hurja luku. Se vastaa keskikesän lukemia. Tämä on yhtä absurdi juttu, kuin että Suomessa mitattaisiin tähän aikaan vuodesta 20 astetta.