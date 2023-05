Lääkärin parhaat vinkit krapulan hoitoon

Alkoholi on myrkkyä ja krapula myrkytystila, joka johtuu yksinkertaisesti liiallisesta viinaksien juomisesta. Ennaltaehkäisy eli juomisen rajoittaminen on paras apu kohmeloon, mutta jos vahinko on jo päässyt sattumaan, voi oloa helpottaa erinäisin vippaskonstein.