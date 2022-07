Tunnista nestehukan oireet: Janon tunnetta ei kannata jäädä odottelemaan

Aikuisen tulisi tavallisesti juoda 1–1,5 litraa nestettä päivässä ja helteellä määrää kannattaa lisätä ainakin muutamalla lasillisella. Koska hikoillessa keho menettää nesteiden lisäksi suoloja, on tärkeää pitää huolta myös suolan saannista.

Janon tunnetta ei kannata jäädä odottelemaan, sillä se on jo merkki liian vähäisestä juomisesta. Paahtava aurinko voi aiheuttaa nestehukan jo puolessa tunnissa, kertoo amerikkalainen ensihoidon ja sisätautien professori Corey Slovis Today-sivustolle .

1. Vessahädän väheneminen ja tumma virtsa

Jos vessassa täytyy helteillä käydä harvemmin kuin viileämmällä ilmalla, kannattaa nauttia enemmän nesteitä. Virtsaamisen tarpeen väheneminen on varhainen signaali liian vähäisestä juomisesta.

Myös tumma virtsan väri on merkki siitä, että vettä tulisi juoda enemmän.

2. Päänsärky ja väsymys

3. Sekavuus ja ärtyneisyys

4. Kuivat silmät tai iho

5. Lihaskrampit

Nesteiden ja suolojen puute elimistössä voivat saada lihakset kramppailemaan tai kiristymään. Erona rasituksen aiheuttamaan lihaskipuun on se, että nestehukan aiheuttamat oireet eivät tunnu vain yhdessä paikassa vaan leviävät ympäri kehoa.

6. Hikoilun puute

Hikoilu on välttämätöntä elimistön lämmönsäätelyn kannalta. Hikoilun loppuminen kesäkuumalla on merkki vakavasta nestehukasta, mutta myös kehon ylikuumenemisesta ja uhkaavasta lämpöhalvauksesta. Jos elimistö ei enää hikoile, on syytä viilentää itseään välittömästi ja juoda vettä.