Tällaisia veneitä suomalaiset ostavat nyt – mökkivesillä hermoja kiristäneen kiitäjän markkina on muuttunut

Talouden matalasuhdanne ei ole heiluttanut jahtien kauppamääriä.

Venekaupassa liikkuvat käytetyt veneet. Vaikka markkina onkin hiljentynyt vilkkaimmista koronavuosista, kauppaa tehdään yhä enemmän kuin ennen koronaa, venealan keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo kertoo.

Venealan suhdannebarometri arvioi aiemmin keväällä, että muutaman vuoden hiljaisemman kysynnän jälkeen tänä vuonna nähdään käänne parempaan. Lähinnä huoli heikosta työllisyystilanteesta jarrutti hankintoja, ja kevään venemessuilla sekä näytteilleasettajien että kävijöiden määrät ovat kasvaneet edellisvuosista.

Nyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tempoileva politiikka ja sen vaikutukset maailmankauppaan ja kuluttajien mielialaan ovat tehneet tilanteesta huomattavasti vaikeammin ennustettavan.

Suomessa on yhteensä arviolta noin 1,7 miljoonaa venettä. Rekisteröityjä vesikulkuneuvoja oli viime vuoden lopussa vähän alle 250 000.

Rekisteriin pitää ilmoittaa runkopituudeltaan vähintään 5,5 metriä pitkät purje- tai moottoriveneet tai vesikulkuneuvot, joiden moottoriteho on vähintään 15 kilowattia.

Veneitä joka kukkarolle

Eniten venekauppoja ja ensirekisteröintejä tehdään keväällä ja kesällä. Pääasiassa ostajat etsivät käytettyjä veneitä.

Pajusalon mukaan käytettyjen veneiden kauppa on säilynyt vahvana myös heikommassa taloustilanteessa. Sen sijaan että on ostettu uusi vene, on vaihdettu käytetty vene toiseen vähemmän käytettyyn. Veneet ovat pitkäikäisiä käyttötavaroita ja omistajia voi kertyä helposti yli kymmenen veneen elinkaaren aikana.

– Käytettyjen veneiden kauppa on selkeästi muuttunut kansainvälisemmäksi. Suomesta lähtee veneitä ulkomaille ja Suomeen ostetaan veneitä ulkomailta. Vene valitaan käyttötarpeen ja kukkaron mukaan, Pajusalo sanoo.

Käytettyjen veneiden kauppojen verkkosivuja selaillessa tarjontaa löytyy usean sadan tuhannen euron hyvinvarustelluista jahdeista muutaman tuhannen euron pieniin ja vanhempiin purje- ja moottoriveneisiin. Käytetty soutuvene voi irrota muutamalla satasella.

Eniten veneitä myydään Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Näillä alueilla veneet usein ovat hieman suurempia ja kestävät liikennöintiä myös merellä. Suurin osa hankittavista veneistä ostetaan mökille, ja ne ovat pienikokoisia moottoriveneitä tai soutuveneitä.

Traficomin viime vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan suomalainen keskiarvovene on reilu 4,5 metriä pitkä ja noin 20 vuotta vanha moottorivene. Saman tutkimuksen perusteella aktiivisten veneilijöiden keski-ikä on korkeahko. Suomalainen keskiarvoveneilijä on 62-vuotias mies.

6:19 2024: Venemyynti notkahti viime vuonna alimmilleen 7 vuoteen – mistä löytää asiakkaat?

Jahtien kauppamäärät pienet

Pajusalon mukaan suuria jahteja myydään Suomessa hyvin vähän, eikä niiden vuosittaisessa kauppamäärässä ole nähty suurta heilahtelua. Markkina on ollut vakaa purjeveneissä ja retkiveneissä, joissa on yöpymismahdollisuus.

Viime vuosina suosiota saaneiden vesijettien myyntimäärät ovat hieman tasaantuneet. Uusia vesijettejä ostetaan aiempaa vähemmän, mutta käytettyjen vesijettien myyntimäärät ovat kasvaneet, kun markkinoille on tullut tarjontaa.

Korona-aikaan veneiden myynnissä nähtiin piikki, kun taas pari viime vuotta ovat olleet hiljaisempia. Vuosina 2020 ja 2021 rekisteröitiin reippaasti yli 28 000 vesikulkuneuvojen omistajanvaihdosta. Vuosina 2023 ja 2024 jäätiin noin 23 500 rekisteröintiin. Määrä on kuitenkin korkeampi kuin koronaa edeltävänä aikana.

Ensirekisteröintien määrä on laskenut selvästi ja on jäljessä myös koronaa edeltäneestä tasosta. Traficomin tilastojen perusteella viime vuonna tehtiin vajaat 2 700 vesikulkuneuvojen ensirekisteröintiä. Vuotta aiemmin luku oli hieman alle 3 300.

Traficomin ensirekisteröintitilaston perusteella vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana rekisteröitiin suunnilleen sama määrä veneitä kuin viime vuoden vastaavaan aikaan, maaliskuussa hieman viime vuotta enemmän.

Korona-aikaan hankittuja veneitä ei ole tullut suurissa määrin markkinoille, vaikka osa onkin luopunut harrastuksesta kokeilun jälkeen, Pajusalo kertoo.

Käytetyn veneen hankintaa harkitseville Pajusalo vinkkaa, että kannattaa ottaa veneilyä tunteva tuttava mukaan varmistamaan ostettavan veneen kunto ja varautua siihen, että vanhempi vene vaatii ylläpitoa ja investointeja.

– Ja turvallisuus ja varusteet kuntoon. Kaikilla veneessä pelastusliivit tai kelluntapukimet päällä ja vesille vain vesiselvänä, Pajusalo linjaa.

Ostopäätöksiä pantataan

Tamperelaisen KX-Centerin yrittäjä-toimitusjohtaja Lasse Lähteenmäki on näkemyksissään samoilla linjoilla kuin Pajusalo.

Yleiset talousuutiset jarruttavat nyt päätöksentekoa. Toisaalta ne, jotka veneen nyt haluavat, sen myös ostavat.

– Asiakkaat liikkuvat kohtuullisesti ja tarjouskanta on ihan hyvällä tasolla. Kauppoja ei kuitenkaan synny ihan toivottuun tahtiin, Lähteenmäki tunnustaa.

Viime vuoteen nähden KX-Centerissä ollaan silti paremmalla uralla. Lähteenmäen mukaan kasvua tulee, mutta plussan suuruutta hän ei vielä lähde veikkaamaan. Venealan yleinen kasvuennuste tuntuu kuitenkin kokeneesta venekauppiaasta juuri nyt liian optimistiselta.

– Kentällä on varmasti patoutunutta ostopainetta, mutta nähtäväksi jää, miten se purkautuu. Vene on esimerkiksi autoon verrattuna kallis investointi ja koronan jälkeen hinnat ovat vain nousseet, KX-Centerin kippari toteaa.

Venekauppa virkistyi asuntokaupan mukana

Kirkkonummella toimivan Blue Oceanin toimitusjohtaja Samuli Leisti sen sijaan kertoo vahvasta myötätuulesta. Veneiden välitykseen keskittyvä yritys oli myynyt huhtikuun puoleen väliin mennessä 12 moottorivenettä ja 22 purjevenettä.

Se on liki puolet koko viime vuoden myyntimäärästä.

– Vuosi on lähtenyt hyvin liikkeelle. Käytettyjen veneiden kauppa vetää varsinkin 100 000–150 000 euron hintaluokassa, Leisti kertoo.

Yhtiöllä oli huhtikuun puolivälissä myyntitilillä noin 130 venettä. Niiden hinnat ovat pääosin yli 100 000 euroa. Iso osa välitetyistä veneistä matkaa lopulta ulkomaille.

– Venekauppa on virkistynyt alkuvuonna samaa tahtia asuntokaupan kanssa. Pääsyy on matala korkotaso, Leisti toteaa.

Vaikka kauppa käy juuri nyt kohtuullisesti, tunnistaa myös venevälittäjä ilmassa pienet muutoksen merkit.

– Taloustilanne on tuonut asiakkaisiin epävarmuutta niin koti- kuin ulkomailla. Venekaupat lyödään lukkoon vasta pitkän ja tarkan harkinnan jälkeen.

10:25 Vinkit turvalliseen veneilyyn ja vierasvenesatamien etikettiin. Haastattelussa Vallisaaren vierassataman yrittäjä Tommi Karusuo sekä merikapteeni ja taksiveneenkuljettaja Tom Lustig.