Uudessa elokuvassa käsitellään alistumista, rakkautta ja eroa. Teemat liippaavat läheltä Dome Karukosken omaa elämää.

Elokuva Rakkautta ja Virtahepoja saa ensi-iltansa tänä perjantaina. Elokuvan julkaisu jännittää ohjaaja Dome Karukoskea.

– Jännittää, miten elokuva otetaan vastaan ja kuinka samaistuttavia roolihahmot ovat ihmisten mielestä. Tämä on silti ihanaa, ja minulla on etuoikeutettu olo.

Karukoski erosi pari vuotta sitten, mutta on sittemmin löytänyt uuden rakkauden. Elokuvassa käsitellään samoja teemoja, joita hän on itsekin kokenut kuten esimerkiksi eroa ja valintoja, jotka ovat joskus johtaneet syrjään jäämiseen työelämässä.

– Olen tehnyt uhrauksia elämässäni ja valinnut usein lapset urani edelle. Alkuperäisteos, johon elokuva perustuu, käsittelee juuri tätä teemaa.

Karukoskea kosketti alkuperäisteoksessa Emilia Sjöholmin romaanissa Virtahevot erityisesti se, miten siinä kuvataan muiden tahtoon ja yhteiskunnan odotuksiin alistumista.

– Miten helposti seuraamme muiden odotuksia sen sijaan, että tekisimme sitä, mitä itse todella haluamme. Näitä valintoja olen joutunut tekemään omassa elämässäni viime aikoina, Karukoski paljastaa.

Vaikka elokuvan aiheet ovat Karukoskelle henkilökohtaisia, häntä ei kuitenkaan jännitä se, että tämä elokuva on hänen uransa henkilökohtaisin.